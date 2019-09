Trabajo para lamerse las heridas

El Pontevedra regresó ayer a los entrenamientos tras la jornada de descanso del lunes dispuesto a aprender de los errores que le llevaron a sufrir una dura derrota en su visita al Racing de Ferrol (4-1), en la segunda jornada de liga. Solo una semana después de haber debutado con victoria (2-0) y buenas sensaciones ante el Coruxo, los granates no salieron bien al partido en A Malata, llegando a encajar tres goles en los primeros ocho minutos de juego.

El mejor bálsamo para los de Luismi es trabajar para corregir errores y pulir detalles. Así, ayer tuvieron doble sesión, primero por la mañana en Cerponzóns, y después por la tarde en el gimnasio de Pasarón. Entrenaron a parte Javi López, que todavía no se ha recuperado de una sobrecarga, y Adighibe, que arrastra molestias en el tobillo, mientras que Santi Figueroa se integró en el grupo tras superar unos problemas físicos.

Tampoco estuvieron los últimos fichajes, Jaouad Erraji, central de 21 años procedente del CD Leganés que se encuentra convocado con la selección sub 23 de Marruecos y que no llegará a la Boa Vila hasta la semana que viene, y Alfredo Mejía, que está previsto que llegue mañana a la ciudad tras haber viajado a su país, Honduras, para agilizar los trámites de su visado y su tránsfer internacional. En ambos casos, el Pontevedra ha recibido todos los papeles a tiempo para inscribir a los dos futbolistas antes del cierre del mercado, en la medianoche del lunes.

Javi Pazos, con confianza

Quien sí se entrenó con total normalidad con sus compañeros fue Javi Pazos, que está siendo uno de los futbolistas más regulares del Pontevedra en este inicio liguero, aportando mucho sacrificio en todas las facetas del juego, y además el sábado se estrenó como goleador, haciendo el único tanto granate en A Malata.

El marinense ha jugado los dos primeros encuentros como titular, pero no en su posición habitual de delantero centro, sino caído a la banda, sobre todo a la derecha, aunque también se cambia con Álvaro Bustos a la izquierda a lo largo del partido. El año pasado ya había jugado ahí en varias ocasiones y admite que no le importa. "Son las circunstancia del equipo, hay gente lesionada, no hay gente para la banda y Luismi opta por mí. No hay problema, voy a jugar donde me diga el míster. ¿Que estoy más cómodo de punta? Pues sí, llevo toda la vida jugando ahí, pero puedo jugar tanto por una banda como por la otra, de mediapunta, de delantero... lo que mejor venga al equipo", señaló el "nueve".

Su estreno goleador de esta temporada ha sido agridulce y él mismo señala que "lo que yo quiero son los tres puntos" más que marcar. "El otro día empezamos mal y también fue acierto de ellos, que llegaron tres veces e hicieron tres goles. Pero esto acaba de empezar y aún queda mucho, quedan 36 partidos y vamos a dar guerra", afirmó. En este sentido, Pazos reconoce que "los delanteros vivimos del gol, de las rachas y siempre es bueno marcar, coges más confianza y estás deseando que llegue el domingo siguiente para volver a marcar otra vez".

Además, el delantero no cree que esta temporada se repitan los errores de la pasada fuera de casa. "En Ferrol hubo una sensación diferente a las que tuvimos el año pasado. Salimos a presionar arriba y estuvimos bien, salvo los primeros minutos en los que llegaron los tres goles, que fueron tres golazos, un penalti que no era... Yo creo que este año va a ser diferente", señaló.

El próximo domingo, a las 18.00 horas, visitará Pasarón el Sporting B, que esta jornada ha ganado 5-0 a todo un San Sebastián de los Reyes. "Si vienen de un 5-0, vendrán muy crecidos y habrá que salir como el año pasado contra el Castilla en casa: fuertes y a ganarlo todo desde el minuto 1. Los filiales siempre son complicados, pero en casa es muy importante no perder puntos", comentó Javi Pazos.

El marinense también asegura que "me estoy sintiendo bien, más cómodo que el año pasado, que era la primera vez que jugaba en Segunda B y era un gran cambio para mí. Este año también estoy más tranquilo, el año pasado estaba más nervioso".

Gran parte de la culpa de su buen momento la tiene el grupo, "más que compañeros, somos amigos", apunta, y quizá por eso también se han integrado muy rápido los nuevos fichajes: "Desde el primer momento se adaptaron genial, la mayoría nos quedamos del año pasado y los metimos en el grupo desde el primer minuto".