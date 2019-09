"Desde que volví, el míster me cerró las puertas"

El mercado de fichajes de verano se cerró anoche, a las 0.00 horas, y al cierre de la edición de FARO Mouriño todavía no había confirmado su fichaje por ningún equipo. El mediapunta contaba con varias ofertas de Segunda B y de Tercera División, aunque destacó que tenía poco margen de tiempo para tomar una decisión adecuada. En este sentido, cabe recordar que en el mes de enero ya fue el elegido por el Pontevedra para liberar una ficha sénior; entonces, salió cedido al Rápido de Bouzas.

- ¿Contaba con salir otra vez después de haberse ido cedido en enero?

- Acepté la decisión de salir cedido en enero para volver otro año más y vi que desde el primer momento que llegué aquí, la semana antes de empezar la pretemporada, el míster ya me cerró las puertas, me dijo que no iba a tener posibilidad ninguna de jugar y que me buscase una salida. Después, no volvió a hablar conmigo hasta el mismo viernes, que me reconoció que estaba entrenando muy bien, que estaba contento conmigo, pero que necesitaba liberar una ficha y me tocaba a mí.

- ¿Tiene algo avanzado ya como destino para jugar esta temporada?

- Es muy complicado. El viernes sabía perfectamente que la opción de Segunda B, con todos los equipos prácticamente cerrados, iba a ser difícil. Me estoy moviendo por otros mercados, tengo propuestas, pero tampoco me quiero precipitar en tomar una decisión porque creo que no tengo la cabeza despejada del todo.

- ¿No llegará a tiempo a encontrar equipo antes del cierre del mercado?

- Todo puede pasar, pero me han dejado con muy poco margen de tiempo.