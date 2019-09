El Pontevedra: granate y ahora también celeste

El Pontevedra ha presentado esta tarde a través de las redes sociales sus nuevas equipaciones para esta temporada 2019-2020. Al color emblemático del equipo, el granate, se suma una segunda "piel" de un tono que ha generado cierta sorna en la red: el celeste.





????| Y así luce la segunda equipación para la 19-20 que nos ha preparado @hummelspain ¿Qué os parece? pic.twitter.com/ZkUC4o1pPq — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) September 3, 2019

Las reacciones han sido dispares y no han faltado lasde los seguidores del conjunto pontevedrés, a quienes no les gusta que su equipo asuma en su segunda camiseta los colores del equipo vigués., son algunas de las respuestas que se pueden leer en el hilo de Twitter.La marca responsable del diseño de las camisetas es, una reconocida empresa especializada vestimenta deportiva. Sin embargo, más allá de la polémica de los colores, a los aficionados granates, del que critican el excesivo protagonismo de los, cuyo tamaño y posición ensombrece los nombres de los jugadores.Las camisetas todavía no están a la venta, pero el club anunciará su salida en próximas fechas.