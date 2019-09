El Arousa viaja a la "sartén" de Galicia y se mide al Ourense

El Arosa se mide hoy en O Couto (19.00 horas) a un histórico gallego, como es el Unión Deportiva Ourense, partido que el propio Rafa Sáez califica de "altos vuelos" por los objetivos que se trazan ambos para esta liga.

Un Rafa Sáez que, en su comparecencia ante los medios, reconocía que estas dos últimas "han sido semanas de muy buen trabajo por parte de los jugadores, que han sido generosos con el esfuerzo". El técnico destaca que el equipo trabajó con la idea de hacer "una buena gestión del juego, aún no teniendo la pelota, que es donde podemos estar más deficitarios, y el saber hacerlo es un plus añadido para que el equipo maneje más registros como colectivo a la hora de protegernos".

Cara al choque de esta tarde el técnico arlequinado evita desvelar baza alguna con respecto al dibujo táctico que mostrará en O Couto, e incluso el cómo solventar la baja de Pedro y la duda de Cissokó en la alineación titular. "Son 17 jugadores titulares con los que cuenta el equipo -explica el técnico-, y en O Couto podemos solventar las bajas con un hombre por hombre o con un plan B. Lo tenemos claro, pero mejor no desvelar las cartas, no estamos sobrados de nada, es importante guardarse las bazas y estar preparados, llegado el caso, para no tener tanto el balón".

Rafa Sáez define al U.D. Ourense como "un equipo que maneja muchos argumentos de juego".