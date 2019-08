Pasarón sonríe con sus nuevos ídolos

El Pontevedra empezó la competición liguera superando por 2-0 al Coruxo en un partido que controló prácticamente de principio a fin y en el que hubo dos nombres propios que destacaron por encima del resto: Álvaro Bustos y Adighibe. El primero abrió el marcador tras una genialidad por la banda derecha, superando a dos rivales, y el segundo provocó el segundo tanto, en propia puerta, con una jugada persona por la izquierda a base de fuerza y velocidad. Ambos futbolistas han compartido los vídeos de los goles en sus redes sociales, desde donde animan constantemente a la afición.

Cuando llegó al Pontevedra dijo que quería ser una pieza importante y ayudar al equipo a ascender, y en su regreso este verano insistió en ello. No fueron palabras vacías las que pronunció Álvaro Bustos, pues el extremo asturiano está demostrando sobre el césped y con el balón que va a pelear por cumplir sus objetivos.

Comenzó la pretemporada a un nivel espectacular, con un punto más de velocidad y chispa que sus compañeros, destacando ya en los primeros partidos amistosos, como en el Trofeo Luis Otero contra el Racing de Ferrol. En verano se le vio con ganas de que empezara lo serio, la competición liguera, y el sábado contra el Coruxo fue esa pieza clave para la victoria de los de Luismi.

Una genialidad suya abrió el marcador muy pronto, en el minuto 7, y encarriló un triunfo muy importante para la escuadra granate, que tiene como objetivo lograr el ascenso y, para ello, empezar con buen pie era fundamental. Álvaro recibió en banda derecha y se hizo un autopase en largo, con caño a Yeremi incluido, para plantarse en el área del Coruxo, donde le esperaba Crespo. El asturiano se sacó de la manga un bonito recorte hacia fuera con la izquierda para deshacerse del central y quedarse solo ante el portero, al que batió con un potente disparo al palo corto. Fue el gol de la jornada y seguramente será uno de los más bonitos de la temporada.

"Tener la confianza del grupo, del entrenador y de todos los que me rodean aquí me hace soltarme en el campo. Es una de las cosas por las que vine, por lo a gusto que me siento aquí, y al final todo ayuda para salga todo bien en el campo", señaló al respecto el futbolista, que valoró muy positivamente la victoria sobre el conjunto vigués. "Era lo que esperábamos, trabajamos en la pretemporada para llegar bien al primer partido de liga", apuntó.

Sobre el derbi en sí, Bustos explicó que "hemos apretado mucho desde el inicio, al final llegamos un poco justitos pero por el trabajo que habíamos hecho durante todo el partido. Hemos sabido sufrir y nos llevamos tres puntos que son muy importantes".

Además de su implicación sobre el terreno de juego, el compromiso de Álvaro Bustos con el aspecto social del Pontevedra es también muy importante. El futbolista es uno de los más activos en las redes sociales y, tanto la temporada pasada, como en esta que acaba de empezar y durante el verano, sus mensajes para alentar a las masas son muy valorados por la hinchada granate, a la que se ganó con creces el curso pasado.

"La Pantera" ya ruge

Si Álvaro Bustos tiene una relación muy especial con la afición del Pontevedra, el idilio entre los fieles seguidores granates y Adighibe es ya toda una realidad. La expectación por ver al delantero nigeriano este verano fue enorme y el futbolista no defraudó, aunque se perdió varios partidos de pretemporada y los que disputó no lo hizo a su mejor nivel físico.

Contra el Coruxo, sin embargo, confirmó que va a ser una pieza muy importante en el equipo de Luismi. No marcó, pero sí provocó el segundo gol que cerró la cuenta granate con una jugada personal, al igual que Álvaro Bustos, pero por la banda izquierda: Recibió un envío en largo, controló imponiendo su envergadura y se fue en velocidad de Lucas; cuando llegó a la línea de fondo, sacó un pase atrás que Yeremi, en su intento por despejar, coló en su propia portería.

"La Pantera", como así se le conoce, ya ruge en Pasarón y ya se está ganando a sus compañeros y a los aficionados no solo a base de talento y despliegue físico, sino también a base de sonrisas, porque como él mismo dice "soy siempre una persona feliz". Asegura estar "muy contento aquí, como en familia" y más después de haber empezado la liga con victoria.

El delantero se tuvo que retirar en el minuto 75 por una sobrecarga por el esfuerzo que hizo sobre el césped, pero confía en estar listo de nuevo para el partido contra el Rácing de Ferrol del próximo sábado (20.00 horas).