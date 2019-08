Mejía, ilusionado con su salto a España

"Es un honor poder formar parte de la familia de este club". Así de ilusionado se mostró Alfredo Mejía en su presentación oficial como nuevo jugador del Pontevedra. El centrocampista hondureño firma por una temporada con opción a otra más si cumple con una serie de objetivos. La presidenta de la entidad, Lupe Murillo, destacó la participación de Mejía con su selección nacional, "de la que fue capitán en alguna ocasión", así como su experiencia en Europa, al haber estado cuatro años jugando en Grecia. También apuntó que tiene recorrido en las dos áreas, pudiendo actuar de centrocampista defensivo y también ofensivo e incluso caído a la derecha, y su carácter y oficio en el césped.

"Trato de darlo todo, de ser aguerrido", apuntó el mediocentro, que también destacó la importancia del compañerismo en el vestuario y que intentará aportar carácter y experiencia al equipo. Procede del Real Club España hondureño, que acabó la competición liguera en el mes de mayo, pero Mejía no ha estado parado desde entonces, pues se ha entrenado con un preparador físico de la selección nacional. "No es lo mismo que la exigencia de un club", admitió el mediocentro, que todavía no está en condiciones para debutar con el Pontevedra, tanto porque se tiene que adaptar y coger ritmo, como porque todavía no ha llegado su tránsfer internacional, que la entidad granate confía en que esté todo en regla antes del 31 de agosto.

Mejía llegó a España el miércoles y ya sabe de la trascendencia mediática de su nuevo club, pues ha tenido sus primeros contactos con la hinchada granate. "Sé que la afición es exigente, me lo han demostrado por las redes sociales", comentó el futbolista, que destacó que espera que "las cosas marchen bien para el bienestar del club y de la ciudad".

En cuanto a la decisión de firmar por el Pontevedra, el mediocentro destacó que "tenía muy buenas referencias del club y de la ciudad gracias a Igor de Souza, que me habló maravillas del equipo y de la ciudad". Y es que Mejía coincidió con el exgranate en la primera división griega. De ahí que el acuerdo se haya alcanzado "rápido", pues las negociaciones entre el club y el jugador se iniciaron hace apenas una semana. Además, el futbolista se refirió también a los objetivos del equipo como una de las cuestiones que le ayudaron a decidirse por el Pontevedra, así como el vivir su primera experiencia en España. Contaba con varias ofertas de Grecia, "pero quería una nueva experiencia y cuando me hablaron de España no lo dudé".

Plantilla sin cerrar

A falta de diez días para que finalice el mercado de verano, el Pontevedra tiene su plantilla muy perfilada, pero todavía no está cerrada al cien por cien.

En un principio, Mejía no será el último fichaje, pues el club busca un defensa sub 23 que pueda actuar tanto de central como de lateral izquierdo, y también tendrá que liberarse una ficha sénior, pues el equipo tiene ocupadas 17 y solo puede inscribir 16. En este sentido, el Pontevedra todavía no ha confirmado quién será el futbolista que abandone la disciplina granate o, incluso, que se quede pero sin ficha, al menos, hasta enero.