Mejía llega y... ¿Mouriño se va?

El Pontevedra ya tiene el mediocentro creador que tanto buscaba para la próxima temporada. El club hizo oficial ayer el fichaje del centrocampista Alfredo Mejía, que firma por un año con el equipo granate, al que llega procedente del Real Club Deportivo España, de la liga nacional hondureña. La presidenta granate, Lupe Murillo, se mostró satisfecha con este fichaje que, reconoció, responde casi a una demanda de la masa social de los últimos meses.

Mejía, de 29 años, ha sido internacional con Honduras en más de 30 ocasiones. Participó en el Mundial sub 17 de 2007 y en la Copa Centroamericana de 2011 y también fue convocado por su selección para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El mediocentro fue protagonista en un partido entre Brasil y Honduras por un pequeño encontronazo con Neymar en una pugna.

"Que sea agresivo, combativo y que imprima carácter al equipo está bien, es bueno", comentó al respecto Luismi, que explicó que "es un jugador con experiencia, internacional y lo fichamos para que nos dé ese saltito de calidad que necesitamos, ese carácter, esa agresividad y esa experiencia en el campo que, en momentos puntuales, siempre hace falta". Así, el técnico señaló que "estoy contento con su llegada y esperemos que se adapte lo antes posible".

El entrenador vigués definió a Mejía como "un "ocho", un todocampista, porque tanto puede iniciar, como tener llegada e incluso a nivel defensivo puede aportar bastante, es muy completo. No es un mediapunta, no es un jugador que vaya a dar el último pase, pero sí es correcto técnicamente hablando, buen jugador".

En el aspecto deportivo, Adighibe y Javi Pazos entrenaron al margen, pero Luismi es optimista con su progresión y cree que el sábado va a poder contar con todos sus futbolistas con la única excepción de Álex González, que continúa recuperándose de su fractura en la muñeca, para el debut liguero contra el Coruxo (20.30 horas en Pasarón).

Hay que liberar una ficha

La llegada de Alfredo Mejía al Pontevedra obliga al club a liberar una ficha sénior, pues actualmente cuenta con 17 futbolistas mayores de 23 años y solo puede inscribir un máximo de 16. La entidad todavía no se ha pronunciado al respecto, pero es cuestión de tiempo que haga oficial una salida del primer equipo o incluso que algún jugador se quede sin ficha al menos hasta el mes de enero, una propuesta que la dirección deportiva ya le ha hecho llegar a algún miembro de la plantilla. Por ahora, todas las quinielas señalan a Mouriño como favorito para abandonar la disciplina granate, sobre todo tras las reuniones que ha mantenido en los últimos días con la dirección del club, pero no es la única opción que baraja la entidad.

"En eso está trabajando el club y me imagino que en breve se sabrá", señaló Luismi, cuya opinión se tiene muy en cuenta a la hora de tomar la decisión final: "lo hablamos, lo valoramos y ahora es el club quien tiene que ponerse en el tema", comentó el técnico, que añadió que "no sé cómo se llegará a un acuerdo ni cuál será la solución. Es evidente que hay que dejar libre una ficha y el club buscará lo mejor para todos".

A esta posible salida se refirió la presidenta Lupe Murillo antes de la tradicional ofrenda a la Virgen Peregrina, a la que, dijo, "le podemos pedir lo que le podemos pedir, los milagros existen, pero hay que pelear por ellos y por lo que voy a pelear es para que este año lo demos todo para conseguir ese ascenso. En este club hay tradiciones que se deben mantener, hay muchos socios que están aquí y esperan cada año este día".

"Siempre hay un componente emocional en las plantillas del Pontevedra CF y a veces hay que tomar decisiones que no son las que una querría tomar", señaló la dirigente, que insistió en que estas negociaciones no están siendo fáciles. "Hay decisiones que yo nunca tomaría. Aquí hay decisiones deportivas, decisiones personales y haremos lo mejor para el Pontevedra", apuntó la presidenta, que no se refirió a ningún jugador en concreto, pero todo apunta a que hablaba de Mouriño. En este sentido, Murillo comentó que la resolución se hará oficial "esta semana o el día 2 de septiembre, porque no va a ser fácil tomar esa decisión, al menos para mí".

Además, Luismi dejó la puerta abierta a que se produzca alguna incorporación más, a mayores del defensa sub 23 zurso que están buscando. "No puedes cerrar puertas porque puede aparecer algún jugador que nos puede venir bien y nos puede aportar, y no lo descartamos".