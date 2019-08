Tres líderes para aspirar a todo

El Poio Pescamar afronta una temporada de cambios, con numerosas caras nuevas y nuevo técnico, Raúl Jiménez, y también con relevo en la capitanía. La portera Silvia Aguete será la primera capitana del equipo y la acompañarán Iria Saeta y Carol Agulla, una mezcla de veteranía y juventud que refleja lo que será el equipo conservero en esta nueva etapa, en la que será un poco más ambicioso en sus objetivos.

Su séptima temporada consecutiva en la División de Honor de fútbol sala femenino será también un año de numerosos cambios para el Poio Pescamar, empezando por su nuevo entrenador, Raúl Jiménez, y continuando por los seis fichajes que ha incorporado este verano: Anna Escribano, Miriam, Clara, Caridad, Ana Rivera y Andrea Feijoo. Con las bajas de jugadoras importantes en los últimos años, como Jenny Lores, Ale de Paz y Cecilia Puga, este curso será también el del relevo en el liderazgo del equipo tanto dentro como fuera de la pista.

Silvia Aguete, Iria Saeta y Carol Agulla asumen esta campaña la responsabilidad de capitanear una plantilla hecha para mejorar los números de temporadas anteriores. La adaptación de los fichajes será, por tanto, determinante para lograr esas metas tan ambiciosas. "Casi la mitad del equipo es nuevo y nuestra función es, sobre todo, que la gente se conozca y se acostumbre a vivir aquí, lejos de casa", comenta la portera internacional, que recalcó que "no es solo cosa de las capitanas, sino de todas las jugadoras del equipo".

"Es algo simbólico, pero no deja de ser una responsabilidad, más en un equipo como el Poio. Se han ido jugadoras importantes y han llegado muchas nuevas. Es complicado adaptarse, a mí me pasó, por eso vamos a ayudar lo máximo posible para que todas se adapten cuanto antes", apuntó Iria Saeta.

La más joven de las tres, Carol Agulla, admite que "no me esperaba llegar tan pronto a la capitanía. Para mí es especial, porque soy la más pequeña del equipo y me he formado aquí". La cierre considera que las nuevas incorporaciones "se han adaptado rápido, hay muy buen ambiente, un grupo bastante bueno".

Nuevos sistemas

El cambio de entrenador también supone un proceso de adaptación para las siete jugadoras que continúan en el Poio de la temporada pasada (Silvia Aguete, Carol Agulla, Antía Pérez, Iria Saeta, Irene y Daniella Sousa). "Es todo muy nuevo, nuevos sistemas de juego, nuevas formas de entrenar..." apunta Carol Agulla, a lo que Silvia añade que "es cuestión de tiempo" que el equipo se acople.

"Creo que las incorporaciones nos van a aportar calidad y mucho gol, nos van a dar un plus, porque el año pasado generábamos mucho, pero nos costaba hacer gol", explicó Silvia, que cree que "el primer partido contra el Burela va a servir como vara de medir. Tenemos que ir poco a poco y se irán viendo nuestras aspiraciones".