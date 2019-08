Balance positivo de la pretemporada

El Pontevedra cerró el domingo su pretemporada con una goleada ante el Arosa (0-4), un partido que sirvió a los granates para confirmar su evolución positiva en su preparación de verano. Atrás quedan ya las pruebas y los altibajos típicos de la época estival, pues el equipo de Luismi arrancará el sábado, a partir de las 20.30 horas en Pasarón, la competición liguera con la disputa del derbi contra el Coruxo. El técnico se ha mostrado satisfecho por el trabajo que está realizando la plantilla y las sensaciones que ha ido dejando en los diferentes amistosos y torneos que ha disputado en el último mes y medio, mientras está pendiente de la progresión de dos de los hombres que se retiraron tocados del último encuentro, los delanteros Javi Pazos y Adighibe, para ver si puede contar con ellos en el debut liguero.

"Esperemos que no vaya a más. Lo de Javi fue por precaución, le empezaba a molestar el isquio y decidimos que era mejor que no continuara, él ya pidió el cambio porque tenía molestias, y Adi torció el tobillo, esperemos que no sea más que un esguince leve y que a partir del miércoles pueda estar disponible", señaló el míster.

satisfacción

Luismi se mostró satisfecho tras el último partido de pretemporada contra el Arosa, en el que los granates se mostraron superiores a un rival que está llamado a hacer una buena temporada en Tercera División. Además del aspecto goleador, el técnico señaló la solidez defensiva del Pontevedra: "Quitando los dos contratiempos de Javi y Adi, el resto lo vi bien. Hicimos un partido serio, hubo momentos en los que tocó sufrir y supimos hacerlo, y es importante la sensación de que defensivamente el equipo está bien, conseguimos mantener la portería a cero ante un buen rival, y después a nivel ofensivo estuvimos muy eficaces, conseguimos hacer cuatro goles a un buen equipo de Tercera División, que va a estar peleando por el play off de ascenso, y no es fácil".

buenas sensaciones

Si bien es cierto que en los primeros compromisos de pretemporada el Pontevedra mostró su cara más irregular, intercalando buenas actuaciones con encuentros en los que le faltó brillo, también es verdad que el balance de la pretemporada es positivo por tres aspectos fundamentales: los fichajes se han adaptado bien a la dinámica del equipo, se ha recuperado a jugadores lesionados o tocados y, de 14 partidos disputados, solo se han perdido tres, logrando cinco victorias y marcando 14 goles. En este sentido, destaca el sprint final de los de Luismi.

El entrenador reconoció que "contra rivales de mayor exigencia el equipo ha dado un nivel bueno y contra equipos de, en teoría, menor exigencia nos ha costado un poquito más", pero aún así destacó que "el balance es positivo, estoy contento, entramos en semana de competición con el ritmo necesario para afrontar ese primer partido de liga".

Tanto el míster como los propios futbolistas han señalado que el Pontevedra ha ido de menos a más en esta pretemporada, lo que les hace llegar al debut liguero con mucha confianza.

lesionados

Esta última semana y media Luismi ha podido recuperar a futbolistas que estaban tocados, como Javi López, Pol Bueso y, contra el Arosa, a Pedro Vázquez, ya repuesto de la operación de apendicitis a la que se sometió días antes de iniciar la pretemporada con el equipo granate.

En este sentido, el técnico destacó la actuación del extremo vigués, que volvió a contar con minutos de juego y ya pudo dar "una asistencia y un buen pase que le dio a Samu que después acabó con el gol de Javi López". También valoró el míster granate el buen estado físico de este último, que después de estar parado los últimos ocho meses por una rotura de ligamento cruzado ha vuelto muy motivado y está cogiendo muy rápido el ritmo de competición que le faltaba.

Así, Luismi comentó sobre esta última semana de entrenamientos antes del inicio de la liga que "esperemos que vaya todo bien y que recuperemos a los jugadores con molestias y que sea una semana tranquila. Es importante que gente que teníamos tocada que pueda participar ya y que estén disponibles, es una nota positiva para este final de pretemporada".