El Ciudad de Pontevedra se lleva el título

Durante este fin de semana se celebró en Pontevedra el Campeonato de España de Maratón en el que el piragüismo gallego obtuvo unos brillantes resultados.

La Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra se llevó el título de campeón nacional después de dos días de regatas con 295 puntos.El equipo pontevedrés se impuso al Piragüismo Aranjuez que sumó 385 puntos, en tercera posición con 305 puntos terminó el Piragüismo Cuenca, mientras que el cuarto y quinto puesto lo ocuparon Náutico Pontecesures y Kayak Tudense-Axuda Paramos y el Breogán de O Grove fue noveno.

Al mismo tiempo que se celebraba el torneo nacional, las regatas eran valederas para el Campeonato Gallego de la especialidad. Los tres primeros puestos serían para Ciudad de Pontevedra, Náutico Pontecesures y Kayak Tudense.

Además, el Piragüismo Vilaboa logró la segunda posición en la clasificación general Master.

Las distintas pruebas individuales dejaron numerosas medallas para los deportistas gallegos, recogiendo muchos de ellos el billete para disputar el próximo mundial de la disciplina en China.

Así bien, la categoría sénior no defraudaría y en las pruebas individuales de la mañana del sábado Manuel Garrido en C1, Tania Álvarez en K1 y Jenifer Casal en C1 se proclamaban campeones de España. Sin olvidarnos de las medallas de plata de Diego Romero, Jaime Sobrado y Raquel Rodríguez. Con estos resultados Garrido y Casal, así como Raquel Rodríguez confirman su clasificación para el mundial de octubre. Tania ya tenía su plaza en la embarcación doble y ahora falta por confirmar si va a participar en las dos modalidades.

Los deportistas juveniles y sub 23 tampoco defraudaron consiguiendo varios metales. Joaquín Iglesias terminaba tercero en K1, Pablo Crespo segundo en C1, Iria Romero y Nuria Rodiño plata y bronce en C1, Raimon Gastaldo bronce en K1 Sub 23. Para finalizar, con el triplete en C1 Sub 23 de Jaime Duro, Rubén Dasilva y Álvaro López.

Por la tarde sería el turno de los cadetes en la que también hubo varios protagonistas autonómicos. Valeria Oliveira se hacía con el oro en C1, segunda sería Rosalía García. Rodrigo Abalo plata en C1. El barco doble de Pedro González y Ángel Martínez fue plata en K2, Gael Bustelo junto a Alfonso Álvarez oro en C2, mientras que la plata se la llevó Yeray Carballa y Álvaro Eirabella.

Regatas K2 y C2

Ayer sería el turno para las regatas de K2 y C2 en las categorías sénior y juvenil en las que Galicia conseguía un buen número de medallas. En kayak sénior estaba pendiente por decidir la última plaza mundialista. La pareja del Piragüismo Olívico de Iván Alonso y Jaime sobrado logró el triunfo con autoridad. Por su parte Tono Campos junto a Diego Romero se llevaron el oro en C2, la plata fue para Oscar Graña y Pedro Areal, consiguiendo así clasificación para China, el bronce en este prueba fue para José Luis Bouza y José Sánchez. Por último Ángela Baulde y Rebeca Laurijssen terminaron en tercera posición en K2.

Por otra parte, Pablo Crespo junto a Diego Piñeiro se impusieron en C2 juvenil, en la misma prueba Iago Romero y Javier Ordóñez serían segundos. Las palistas Gema Alonso e Irene lata fueron segundas en K2, mientras que Candela Fernández y Nuria Romero terminaban en tercer lugar.

Como novedad en este campeonato se disputó la carrera de la modalidad mixta en la que Ana Varela formando pareja con Roberto Lechuga lograron la victoria.