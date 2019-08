"Creo que el grupo I va a ser difícil"

Por su etapa en el Mallorca, con el que ascendió a Segunda A, Álvaro Bustos tiene experiencia en el grupo III de Segunda B y, por lo tanto, ya sabe lo que es jugar contra equipos como el Baleares o el Ibiza, que serán rivales del Pontevedra esta temporada en un grupo I de lo más peculiar.

- ¿Cre que este grupo I va a ser más complicado que el de la temporada pasada?

- Al final hasta que no empiece no vamos a saber cómo va. Pero yo sí que creo que va a ser un grupo difícil, más que nada por los viajes, porque no es lo mismo jugar contra equipos del Norte que irte a jugar a una isla. Espero que nos adaptemos bien e, igual que para nosotros va a ser difícil, para los rivales también lo será, creo que estaremos todos en igualdad de condiciones. Ojalá sea un grupo bonito.

- ¿Influirán mucho los campos en los que van a jugar?

- Por ejemplo, el estadio del Ibiza es sintético y hace mucho calor, pero el Atlético Baleares ha cambiado el campo y lo ha puesto de hierba natural... Tampoco nos tenemos que fijar mucho en eso.

- Acaba de marcar sus dos primeros goles esta pretemporada, ¿es una buena señal de cara al inicio de la liga?

- Al final lo bueno de la pretemporada es coger sensaciones, metas los goles o no los metas. Lo importante es llegar fresco al inicio de la competición y con la convicción de que vas a hacer un buen partido, y creo que lo vamos a conseguir.

- Y en su caso, con la idea de ser todavía más importante que la temporada pasada, ¿no?

- Sí, exactamente. Año a año ir cogiendo más importancia y ser ambiciosos.