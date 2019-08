Dos fichajes más para cerrar la plantilla

Superado ya el ecuador de la pretemporada, Luismi Areda empieza a tener claro qué posiciones convendría reforzar en el primer equipo del Pontevedra para que sea lo más competitivo de cara a la competición liguera, en la que partirá con el objetivo de meterse en el play off de ascenso. El técnico admitió que le gustaría incorporar un defensa polivalente, que pueda actuar de central y de lateral izquierdo, pero no hizo referencia directa a la posibilidad de fichar un centrocampista, a pesar de que en los últimos días ha habido conversaciones entre el club y varios candidatos para ese puesto, como es el caso de José Luis Miñano, del Murcia -y el mejor situado para vestir de granate el próximo curso-; Fran Rico, ex del Granada, y Rai Marchán, ex del Celta B.

"Está claro que necesitamos un central más, que pueda jugar también de lateral, porque ahí estamos contando con Ángel y con López, que son dos chicos del filial, pero nos podría venir bien un refuerzo", apuntó Luismi, "a partir de ahí, más que necesitar es ver qué opciones podemos tener para mejorar alguna posición del campo. Si hay alguna opción que veamos que nos puede interesar, apostaremos por ella".

En caso de cerrar un fichaje de categoría sénior, el club deberá dar salida a un jugador de la misma categoría, pues ya tiene cubiertas las 16 fichas de las que dispone. Aunque todo apunta a que Mouriño es el jugador con más posibilidades de abandonar la disciplina granate, tal y como ocurrió el pasado mes de enero, lo cierto es que la entidad baraja seriamente otras opciones para liberar esa ficha sénior.

Por su parte, Luismi valora las opciones que le ofrece cantera y tiene bastante claro quiénes serán los jugadores que tendrán ficha sub 23 con el primer equipo: el portero Brian, el lateral izquierdo Álvaro Naveira, el lateral derecho Santi Figueroa y el delantero Rivera. "Vamos a ver cómo va evolucionando todo de aquí a final de la pretemporada para tomar decisiones, pero la idea es esa", admitió Luismi.

Así se cubrirían las cuatro fichas sub 23 obligatorias y quedarían dos más libres, por lo que no se descarta que pueda haber alguna incorporación. "Si no viene nada que mejore lo que tenemos en el filial o en el fútbol base, vamos a contar con los chavales de la cantera, tenemos que darle continuidad a lo que viene de abajo", recalcó el técnico.

Satisfecho

No especialmente contento con los resultados que se han dado durante la pretemporada, pero sí satisfecho con el rendimiento del equipo se mostró Luismi, que señaló que "contra los equipos de superior categoría o más fuertes estamos compitiendo bien, estamos sacando buenos resultados, y a lo mejor con los de categoría inferior nos está costando más".

En este sentido, apuntó que han estado "un poco condicionados, sin ser una excusa, porque tenemos bajas importantes. Hay jugadores que van a tener un rol importante en la plantilla y que no han podido disfrutar de minutos".

Sobre el estilo de juego, que en algunos partidos fue bastante directo, Luismi señaló que "creo que hay que tener un equilibrio, ni hacer siempre juego combinativo, ni hacerlo siempre directo. Habrá momentos en los que el rival te obligue a jugar más directo y otros en los que puedas asociarte más, combinar más y hacer un juego más elaborado, por eso es bueno tener trabajados estos dos aspectos del juego, tener varias opciones te enriquece y consigues que el rival no te tenga controlado, no ser previsible y sorprenderlo".

Al míster granate no le preocupa la falta de gol "porque me pongo en situación, tenemos gente importante con la que no hemos podido contar. No podemos pedirle a los chicos del filial lo mismo que podemos pedirle a Álvaro Bustos, a Romay, a Javi Pazos... con los chicos hay que tener más calma y más paciencia porque están en una etapa de transición".