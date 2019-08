El Pontevedra CF tiene cinco partidos para ponerse a punto de cara a la temporada que se avecina. Tras el mal partido en Porriño donde el equipo de Luismi no logró pasar del empate ante el Atios, un equipo de Preferente, donde volvió a mostrar sus carencias ante la portería rival, el próximo compromiso será el sábado ante el Juvenil de Ponteareas.

Este Pontevedra se está mostrando muy desconcertante en los amistosos, capaz de los mejor como ante el Ferrol o el Depor y Tenerife, como de lo peor en restantes conjuntos de escasa entidad y como visitante. Los granates repiten así lo acontecido la pasada temporada, se muestran fuerten en casa, pero con muchas carencias en sus desplazamientos.

Cierto es que esto es una pretemporada y de los que se trata es de probar a jugadores, ver sistemas de juego e ir cogiendo la forma de cara al primer partido del campeonato el día 25 de agosto. No hay dudas sobre la calidad de los jugadores fichados, si acaso lamentar la mala suerte en la racha de lesiones que han diezmado al equipo.

Ilusión

Conforme se vayan uniendo al grupo los lesionados y en tanto no se cierre el mercado de fichajes, Luismi espera formar un equipo competitivo que ofrezca garantías ante una temporada especial, no en vano tras quedar a un paso de jugar el play off de ascenso la pasada temporada, el aficionado está ilusionado con que este año se pueda disputar la ilusionante fase allá por el mes de junio.

Además del partido que el Pontevedra disputará el día 10 en Ponteareas, los granates jugarán al día siguiente, domingo, en el campo del Racing Villalbés.

A mitad de semana, el jueves 15, se desplazarán a Mondariz para disputar ante el equipo local el Trofeo Centenario.

Villalonga y Arosa

Los dos últimos encuentros de preparación antes del inicio de la liga el conjunto pontevedrés se desplazará a tierras de O Salnés para jugar, primero el viernes, 16, ante el Villalonga y cerrará su preparación en Vilagarcía el domingo, 18 de agosto, ante el Arousa en un partido de gran rivalidad, y donde los dos conjuntos tendrán que demostrar ya un buen estado de forma.

Primer partido oficial

A Luismi le quedará una semana de trabajo para afrontar el primer test del campeonato, que será en Pasarón ante el Coruxo, un derbi que medirá las fuerzas de ambos conjuntos, uno en busca de los play off de ascenso y los vigueses para mantener la categoría. Luismi busca repetir que Pontevedra sea una cancha inexpugnable para sus rivales, donde y sobre todo los "grandes" cayeron goleados.

El Pontevedra tendrá un difícil desplazamiento en la segunda jornada ya que jugará ante el Ferrol, otro de los equipos con aspiraciones. Cabe recordar que los granates no perdieron la temporada pasada un solo encuentro en tierras gallegas.

El 8 de septiembre visitará Pasarón el filial del Sporting de Gijón. Serán tres partidos que los hombres de Luismi deberán saber encauzar para no ir perdiendo el paso ante los conjuntos más fuertes de la categoría.