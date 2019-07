Sana Ndiaye será el relevo de Kevin

El Pontevedra ya tiene al sustituto de Kevin Presa. Menos de una semana después de que se concretara el fichaje del canterano granate por el UCAM Murcia, el club ha hecho oficial la que será la primera incorporación para la próxima temporada: el centrocampista Sana Ndiaye. El futbolista senegalés, de 26 años, llega procedente de la Balompédica Linense, del grupo IV de Segunda B, y firma por una temporada con una cláusula de renovación automática por objetivos (si alcanza un mínimo de partidos jugados).

Ndiaye se mostró "muy contento" por su fichaje por la entidad pontevedresa y con "ganas y muy ilusionado" por conocer ya su nueva ciudad y a sus nuevos compañeros. El centrocampista no ha jugado nunca en Pasarón ni ha coincidido con ninguno de los futbolistas con los que compartirá vestuario, al menos, durante la próxima temporada, pero a quien sí conoce es al exgranate Abel Suárez, con el que jugó estos últimos meses en La Línea de la Concepción (Cádiz) y que, según parece, ha sido clave para su fichaje por el equipo de Luismi. "Hablé con él y me dijo que era el mejor sitio que había para ir a jugar al fútbol. Un buen campo, una buena afición, y que la gente te valora mucho", explicó el futbolista.

El primer fichaje del Pontevedra para la próxima temporada todavía no ha podido hablar con su nuevo entrenador, pero Luismi se mostró satisfecho con su incorporación, pues lo considera "un jugador que abarca mucho campo, que nos da ese equilibrio en una posición importante y que creo que nos va a venir muy bien y nos va a dar lo que necesitamos". El técnico destacó, sobre todo, que aportará "trabajo y calidad". "No solo trabajo, sino también calidad, porque tiene buen manejo de balón", insistió Areda, que recalcó que aportará "equilibrio entre defensa y ataque, lo que se conoce como un 'todocampista'".

En este sentido, Luismi confirmó que será el relevo de Kevin y que no habrá más incorporaciones sénior para el centro del campo. Ndiaye es consciente de que el reto de suplir al de Ponteareas no será fácil, pero señala con personalidad que "vengo a hacer mi trabajo y no me comparo con nadie, no soy ni mejor ni peor que nadie. Espero estar a la altura, el tiempo lo dirá".

El senegalés comentó que "me defino como un jugador de equipo, con potencia y mucha llegada, y con calidad con el balón". En cuanto a los objetivos para la próxima temporada, Ndiaye admitió que "no hemos tenido tiempo de hablarlo mucho, pero entiendo que serán los mismos que la temporada pasada, intentar estar lo más arriba posible y pelear por jugar el play off".

El futbolista, de 26 años, disputó un total de 32 partidos la pasada temporada en el grupo IV, 28 de ellos como titular, y anotó un gol, unas cifras ligeramente inferiores a las de campañas anteriores: 34 encuentros (31 como titular) y dos goles en la 2017-2018 también con la Balompédica Linense, 36 partidos (34 como titular) y dos tantos en la 2016-2017 en las filas del Atlético Sanluqueño y 35 partidos (todos titular) y tres goles en la 2015-2016 en el Olot (grupo III). Al Olot había llegado en la temporada 2014-2015 con 22 años, disputando 12 partidos, ocho de ellos como titular; la campaña 2013-2014 militó en el Cádiz, contando con solo 13 minutos en un único encuentro.

Despedidas por internet

Además de esta primera incorporación, el Pontevedra se ha despedido a través de sus redes sociales de los futbolistas que, tal y como adelantó este periódico en las últimas semanas, no continuarán en el equipo la próxima temporada: Mikel Arruabarrena, Adrián León, Kevin Presa, Pibe, Rubén Ualoloca y Nacho Lorenzo. A todos ellos les ha agradecido su compromiso y les ha deseado el mayor de los éxitos en su futuro personal y profesional.

Mientras tanto, la dirección deportiva continúa trabajando para cubrir las dos fichas sénior que todavía quedan libres.