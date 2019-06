Pasarón busca delantero goleador

El Pontevedra ha iniciado el casting para buscar un delantero fiable que y que asegure un buen número de goles para la próxima temporada. Un perfil de jugador tan importante como escaso en la categoría y una de las piezas más codiciadas en el mercado. Prueba de ello es que será la quinte temporada consecutiva en la que la entidad granate cambiará a su "nueve" de referencia.

En plena campaña de renovaciones de jugadores que se está viendo retrasada por las vacaciones de muchos de ellos, la dirección técnica está peinando el mercado en busca de un delantero que compita por la titularidad con Javi Pazos. Se busca un perfil de jugador que pueda llegar a complementarse con la movilidad del marinense y sea referencia en el área rival para aprovechar mejor la llegada de los extremos por las bandas.

Por el momento, el club ya ha tanteado a algunos jugadores como Manu Justo, cuya temporada en el Coruxo no ha pasado desapercibida para un buen número de equipos que se han interesado por su situación y que acaba contrato el 30 de junio. Con un perfil similar al de Pazos, Justo puede actuar tanto de delantero centro como de segunda punta e incluso caída a banda. En un equipo que destacó con su buen trato con el balón, el vigués fue el mayor goleador del equipo con diez tantos anotados.

Otro delantero en el que el Pontevedra ha llamado a su puerta fue Uxío da Pena. Fue una de las piezas clave del Fabril de la temporada 2016-17, formando parte de una dupla con Romay que funcionó hasta el punto de lograr la segunda plaza en la liga. Buena parte de la culpa de esa buena temporada para el filial del Deportivo fueron sus 14 goles, seguido por los 6 tantos que anotó Romay y que fue uno de los motivos por los que acabaría fichando por el Pontevedra el pasado verano.

El propio Uxío reconocía ayer que le "encantaría jugar en el Pontevedra, no solo por poder volver a jugar con Romay, hay más gente con la que tengo muy buena relación, es un buen grupo y hay que priorizar no solo lo deportivo sino el también el aspecto humano". El delantero reconocía que si bien el Pontevedra se interesó por su situación, no existe una oferta. "Si llega, claro que tendremos que valorarla", indicó el "nueve" que no ocultó su atracción por el equipo granate. "Pontevedra es una plaza muy buena, por la ciudad, por la historia del club, por el grupo, la afición y por el campo y sería una oportunidad muy apetecible", reconocía.

En contra tiene la mala temporada que realizó con un Fabril aquejado de numerosas bajas de hombres que habían sido importantes hace dos años y que descenderá a Tercera tras acabar último. Uxío solo pudo firmar 5 goles, superado por su compañero Víctor García como máximo goleador del equipo. Pero el delantero sigue teniendo buen cartel en el mercado y ya cuenta con varias ofertas para dejar el Fabril, con el que termina contrato el día 30.

Eterno candidato

Otra alternativa para el puesto de "nueve" es la Christian Perales. Eterno pretendido por el Pontevedra, este es el cuarto verano consecutivo que el club de Pasarón pregunta por su disponibilidad. El delantero se ha desvinculado esta semana del San Sebastián de los Reyes. En el equipo madrileño viene de firmar 15 goles, siendo el máximo goleador de su equipo, quedándose a tres tantos de los 18 que anotó en la temporada 2015-16 en el Talavera de la Reina. De este modo, mostró su recuperación tras no triunfar en el Atlético de Madrid B, que en verano de 2016 superó la oferta del Pontevedra. Sin embargo, los granates no volverán a tener fácil fichar a un jugador que cuenta con un amplio abanico de ofertas de Segunda B, además de alguna opción de jugar en Segunda A la próxima temporada.

Las aspiraciones deportivas de los clubes que pretenden su fichaje, así como sus ofertas económicas, son condicionantes que pueden ser claves a la hora de tomar una decisión.

En los últimos diez años, solo tres "nueves" del Pontevedra han superado la barrera de los diez goles en Segunda B: Mario Barco, Borjas Martín y Charles. Además, en Tercera División destacó Pablo Carnero con 19 tantos en la campaña 2014-15 y 14 en la 2013-14, mientras que en la temporada 2016-17, ya en Segunda División B, David Añón anotó 12 goles pero desde la posición de extremo.