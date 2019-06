Manu Justo, en la agenda del Pontevedra

La buena temporada que ha firmado Manu Justo en el Coruxo no ha pasado desapercibida para un buen número de clubes que se han interesado por su situación. Entre ellos está el Pontevedra, que ha preguntado por el atacante vigués, que finaliza contrato el próximo 30 de junio.

Justo puede actuar tanto de delantero centro, como de segunda punta e incluso caído a banda. Esta temporada ha destacado por su calidad en un Coruxo que ha brillado por su buen trato del balón y su juego combinativo. El atacante vigués fue el máximo goleador del equipo esta temporada, con diez tantos anotados.

Sus cifras y su talento han llamado la atención de numerosos clubes tanto de Segunda B como de Segunda A, de algunos incluso inmersos en la disputa del play off de ascenso. Por ahora no hay ninguna negociación abierta, pues el futbolista quiere disfrutar de unos días de vacaciones y dar tiempo a que finalicen las competiciones. Según pudo saber FARO, aunque hay varios equipos de nivel que se han interesado por él, Justo no vería con malos ojos recalar en el Pontevedra, un club al que valora por su historia y por su cercanía con Vigo.