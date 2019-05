Los play off ralentizan las negociaciones

El Pontevedra ha comenzado a negociar con los futbolistas que quiere que continúen en el equipo la próxima campaña, pero todo avanza despacio, y en gran parte es porque para muchos clubes todavía no ha acabado la temporada al estar disputando los play off de ascenso a Segunda y a Segunda B y el play out de permanencia en Segunda B.

Al igual que sucedió el verano pasado, muchos futbolistas quieren esperar a que terminen las fases de ascenso para tomar una decisión sobre su futuro, pues de esos resultados podrían depender algunas ofertas para jugar en una categoría superior.

Al mismo tiempo, muchos de los jugadores con mayor calidad de Segunda B están jugando todavía el play off de ascenso y, por tanto, hasta que no acaben la temporada con sus respectivos equipos, el Pontevedra, aunque puede hacerles propuestas de futuro, deberá esperar para iniciar hipotéticas negociaciones.

Los representantes de futbolistas coinciden al señalar que todavía es pronto para tomar decisiones y que, además, suele ser en los últimos días de mercado antes de que se reanude la competición liguera cuando más movimientos hay y cuando las negociaciones cogen mayor ritmo. Mientras tanto, mayo y junio son los meses de la paciencia y la planificación para casi todos los clubes.