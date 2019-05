La continuidad de Sergio, más cerca

La continuidad de Sergio Álvarez en el Celta parece más cercana. La incógnita no tardará mucho en despejarse, ya que el acuerdo firmado entre el portero catoirano y el Celta en su última renovación especifica que club puede rescindir de forma unilateral su contrato en los 20 días posteriores a la conclusión de la temporada indemnizando al jugador con una cantidad previamente pactada. La temporada 2018-19 finalizó hace once días, con lo que si el Celta no comunica por burofax a Sergio su despido en los próximos nueve días, es decir, antes del 7 de junio, su contrato seguirá vigente por otro año.

Aunque la entidad que preside Carlos Mouriño todavía tiene la posibilidad de hacer efectiva la salida de Sergio, la sensación generalizada tanto en el club como en el entorno del jugador es que el guardameta de Catoira tiene muchas opciones de seguir vistiendo la casaca celeste al menos por otra temporada. O Gato es todo un referente en el vestuario y uno de los futbolistas del plantel más queridos por la afición, además de un profesional ejemplar y un voraz competidor.

Sergio parece contar además con el apoyo del técnico, Fran Escribá, cuyo visto bueno para su continuidad es imprescindible, a pesar de que el técnico valenciano ha apostado claramente por Rubén Blanco como portero titular desde el momento en que asumió las riendas del banquillo de Balaídos.

El hecho de que hayan pasado once días sin que Sergio haya recibido noticias del Celta hacen pensar al entorno del jugador (sin dar nada todavía por sentado) que su despido es, a estas alturas, más bien improbable.

Si las posibilidades de que Sergio cumpla su actual contrato son ahora mismo considerables, Gustavo Cabral da la impresión de alejarse del Celta. El defensa central argentino, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio, sigue a la espera de que el club celeste le presente una propuesta de renovación. Y tras 11 días sin noticias del club la sensación es que el Celta, que planea reforzarse este verano con dos centrales, cuenta con Néstor Araújo y acaba de renovar a David Costas, no tiene entre sus prioridades la continuidad del zaguero porteño.

A Cabral le gustaría seguir en el Celta y aguarda noticias, pero no va a esperar mucho más tiempo a que el club olívico mueva ficha. El jugador, que regresará a Argentina en cuanto sus hijos finalicen el curso escolar, ya escucha otras ofertas.