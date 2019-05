Apuesta total por la continuidad

Apenas diez días después de que finalizara la temporada, el proyecto del Pontevedra para el curso 2019-2020 ya empieza a tomar forma. El club ha recogido el guante lanzado por la plantilla y gran parte de la afición y quiere apostar por la continuidad en el primer equipo en busca del éxito en el grupo I de Segunda B. Así, este verano podría ser el más tranquilo en los despachos de Pasarón en lo que a fichajes se refiere, pues la dirección deportiva ha transmitido a doce de los 17 futbolistas que terminan contrato el 30 de junio que cuenta con ellos para la próxima temporada.

Una vez cerrada la renovación de Luismi Areda como entrenador, el Pontevedra ha iniciado las conversaciones con los futbolistas teniendo en cuenta la voluntad del técnico. Así, el primero con el que se ha llegado a un acuerdo es Víctor Vázquez "Churre". Tal y como adelantó FARO, el central marinense fue de los primeros a los que el club transmitió su deseo de que continuara el próximo curso, de ahí que el acuerdo haya cristalizado rápido, ampliando su relación contractual para las dos próximas campañas.

Con uno de los pilares de la plantilla ya cerrado, el club se ha propuesto mantener la línea defensiva, ofreciendo la renovación a Nacho López y Adrián León, con quienes las negociaciones están bastante avanzadas. Además, ha comunicado a Campillo su interés por que siga en el equipo la próxima temporada, algo que es mutuo, pues el central ha expresado en numerosas ocasiones lo cómodo que está jugando a orillas del Lérez, si bien las dos partes están muy cercanas y todo apunta a que se llegará a un acuerdo muy rápido, todavía no hay una oferta concreta sobre la mesa.

Quien sí tiene la propuesta del Pontevedra es Kevin Presa. El centrocampista se está tomando un tiempo de reflexión pues, tal y como ha señalado en varias ocasiones, su objetivo es intentar dar el salto a una categoría superior. En este sentido, ha dejado claro que en Segunda B su prioridad es el conjunto granate.

Más cerca están las posturas con Jesús Berrocal, otro de los cuatro futbolistas que tienen una oferta del Pontevedra sobre la mesa. Si bien es cierto que en su primera temporada no cumplió con las expectativas, en la segunda, con su readaptación como centrocampista, ha sido una pieza muy importante para Luismi. Las negociaciones avanzan y todo apunta a que el futbolista cordobés, que ha manifestado en muchas ocasiones lo contento que está en el club y en la ciudad, aceptará una renovación a la baja.

Interés sin ofertas

Antes de que se fueran de vacaciones, el Pontevedra transmitió a varios futbolistas su deseo de que continuaran la próxima temporada, aunque todavía no les ha hecho llegar una oferta concreta.

Es el caso de Álex Fernández, que confía en llegar a un acuerdo con el club, pues le transmitió que contaba con él al considerarlo un hombre de la casa. Por su parte, Álex González está pendiente de una reunión con el director deportivo del Pontevedra, que podría celebrarse esta misma semana o la que viene, después de que le comunicara que quieren contar con él para la próxima temporada.

Un caso especial es el de Javi López. El extremo malagueño llegó al Pontevedra el verano pasado llamado a ser una de las referencias ofensivas del equipo, pero una inoportuna rotura de ligamento cruzado cuando mejor se encontraba lo apartó de los terrenos de juego desde el 13 de diciembre. Si bien continúa recuperándose de su lesión, el club granate le ha transmitido que cuenta con él para la próxima temporada, aunque todavía no le ha hecho llegar una oferta concreta, que todo apunta a que será ligeramente a la baja.

La entidad lerezana también ha comunicado al segundo portero, Rubén Ualoloca, que le gustaría que continuara en el equipo. El guardameta madrileño ha tenido pocas oportunidades esta temporada, pero ha firmado buenas actuaciones y, además, se trata de un jugador muy interesante al contar con ficha sub 23.

Los hermanos Juan y Jesús Barbeito son otros de los jugadores a los que el Pontevedra habría transmitido su interés por que continuaran, aunque sin hacerles llegar aún una propuesta concreta. Al igual que el caso de Ualoloca, los gemelos ocupan ficha sub 23 y, lo más importante, son fruto de la cantera del club, algo que hay que cuidar para seguir sembrando para el futuro.

Todos ellos, junto a los seis futbolistas que tienen contrato en vigor para la próxima temporada (Edu, David Castro, Pedro Vázquez, Romay, Mouriño y Javi Pazos), son la cara en este inicio del mercado de verano, mientras que la cruz son Mikel Arruabarrena y Nacho Lorenzo, a quienes ya se ha comunicado que no seguirán al no cumplir con las expectativas. Muy complicada está también la continuidad de Pibe, que la próxima temporada pasará a ocupar ficha sénior; a falta de confirmación oficial, el extremo hispano-argentino causará baja, al igual que los dos futbolistas que llegaron cedidos en enero: Borja Domínguez y Álvaro Bustos, que vuelven al Alcorcón y al Mallorca, respectivamente.