Churre continúa su idilio con el Pontevedra

Su carácter y su solidez sobre el césped le valió para ganarse muy rápido el cariño de la afición del Pontevedra y convertirse en uno de los baluartes de Luismi esta campaña. Víctor Vázquez "Churre", continuará vistiendo de granate las dos próximas temporadas. Así lo aseguraban ayer fuentes próximas al jugador luego de conocer la oferta de renovación presentada por el club.

El central marinense es el jugador de campo con más minutos diputados esta temporada, solo superado por el portero, Edu. En total, fueron 3.042 minutos jugados en 34 partidos en una temporada en la que solo cedió la titularidad ante el Guijuelo y el Fabril en la primera vuelta, por lesión, además de los encuentros ante Valladolid B y Las Palmas Atlético, ambos por acumulación de amarillas. Pero fue su contundencia y liderazgo en la zaga lo que le convirtió en una figura indispensable para Luismi esta temporada.

El club lo valora, así como el propio técnico reconocía el pasado viernes que es uno de los jugadores que le gustaría que siguieran, tras ser cuestionado si consideraba prioritaria su renovación, junto con otros jugadores como Kevin Presa y Álex González. Sin ir más lejos, fue uno de los primeros jugadores con los que la dirección deportiva contactó para presentar la oferta de renovación. Pese a que ni el Pontevedra ni el jugador han hecho público el acuerdo, fuentes próximas al futbolista apuntan a que Churre continuará las dos próximas temporadas como granate.

"Jefe" de la zaga

El central se incorporó a las filas del club granate el pasado verano tras defender las anteriores cinco temporadas la camiseta del Rácing de Ferrol. Previamente había jugado en el Celta B, donde se formó e incluso llegó a debutar con el primer equipo. Bajo las órdenes de Luismi se convirtió en un indiscutible en el puesto de central ejerciendo como pareja de Adrián León y Campillo cuando el técnico apostaba por su habitual 4-2-3-1, pero debido a su solidez y movilidad, ocupó el centro de la zaga en los encuentros en los que el Pontevedra jugó con tres defensas.

Precisamente el pasado jueves Churre reconocía en una entrevista a FARO su predisposición para continuar en el club. "El club me valora y vamos a hablar e intentar llegar a un acuerdo", indicaba el jugador que reconoce sentirse "sorprendido" por ganarse tan rápido el apoyo de la afición. "Era el primer año que jugaba aquí y desde el principio la gente me apoyó, animándome en todos los sentidos, y no tengo palabras para agradecer todo lo que me demostraron. Jugar este año al lado de casa ha sido muy bonito", indicó.

A pesar de no ser uno de los capitanes, por experiencia y carácter, Churre se ganó el respeto del vestuario, donde ejerció como uno de sus líderes. Un respeto que es mutuo hacia sus compañeros. "Que a uno le salga la temporada bien o mal también depende de sus compañeros y, en mi caso, creo que ellos han sido clave", afirmó Churre.