Davor Cutura "No volví al Teucro por dinero"

Máximo goleador de Asobal esta temporada a falta del último partido del sábado y séptimo en el ránking histórico de la máxima categoría, Davor Cutura ha vivido una temporada agridulce en el Teucro, al haber estado a buen nivel individualmente, pero no haber conseguido el objetivo de la permanencia con el grupo. El central serbio lamenta el descenso del equipo azul, al que volvió el pasado verano 13 años después de su marcha, y recuerda que su regreso no fue por motivos económicos, sino todo lo contrario, porque quería ayudar para mejorar la estructura de la entidad.

Davor Cutura acabará el sábado una de sus temporadas más agridulces, pues en el aspecto colectivo no ha podido evitar el descenso del Teucro a División de Honor Plata mientras que en el individual es el máximo goleador de Asobal, con 194 goles (a falta del partido contra el Benidorm), y se ha colocado en la séptima posición de goleadores históricos, con un total de 1.653, por encima de de otros míticos jugadores como Alberto Entrerríos (1.621 goles), Oleg Lvov (1.622) e Iker Romero (1.625).

- ¿Qué valoración hace de la temporada?

- No se cumplió el objetivo, se sabía desde el principio que iba a ser muy complicado. Todas las dificultades y todos los problemas que tuvimos se vieron reflejados en los resultados. Hubo muchos altibajos. Por ejemplo, ganamos en Cuenca, pero después perdimos contra otro equipo más asequible, ganamos al Ademar, pero después volvimos a perder? tanta diferencia entre un partido y otro, ser capaces de lo mejor y de lo peor, nos marcó. Al final, tenemos lo que nos merecemos, la liga pone a cada uno en su sitio.

- Hubo muchas circunstancias que afectaron, lesiones, salidas en invierno... Eso al final desestabiliza a la plantilla, ¿no?

- Y lo extradeportivo. Todos los equipos tienen problemas deportivos, pero si sumamos situaciones extradeportivas, pesa muchísimo. Es una pena volver a jugar en Plata, nosotros pusimos todo de nuestra parte, peleamos hasta el final y no pudo ser.

- ¿Sabe ya dónde va a estar su futuro la próxima temporada?

- A partir de la semana que viene hablaremos sobre mi futuro. Todavía no lo tengo claro, porque yo vine al Teucro para quedarme.

- ¿Quiere decir que no le importaría jugar en Plata?

- No lo sé, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Insisto, yo no he vuelto al Teucro por dinero ni por una ambición deportiva a nivel personal; ser el máximo goleador de la liga y entrar entre los máximos goleadores históricos de Asobal son premios individuales que ni se me habían pasado por la cabeza. Aquí buscaba una estabilidad personal y profesional.

- ¿En qué quedó su proyecto para mejorar la estructura del club y de la cantera?

- Me puse en disposición del club para ayudar en lo que pudiese aprovechando lo que aprendí por el Mundo, de lo bueno y de lo malo; creo que tengo muchísimos conocimientos para ello. Estuve entrenando a los infantiles y dispuesto a ayudar a que el club vaya creciendo, con una estructura fuerte tanto en la base como en todos los niveles, pero fue un año complicado, se intentó hacer algo y no pudo ser, me centré en jugar en el primer equipo y en entrenar con los infantiles.