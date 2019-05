Rial deja el Teucro y el balonmano

A sus 27 años, José Manuel Rial ha decidido dejar temporalmente el balonmano para enfocar sus esfuerzos en otros proyectos personales y profesionales. El lateral dejará, por tanto, el Teucro cuando finalice esta temporada, en la que las lesiones no le han permitido competir como le gustaría. En una situación similar está también Carlos Gehrhardt. El extremo izquierdo, de 26 años, se plantea tomarse un tiempo de descanso de este deporte por cuestiones laborales, a pesar de contar ya con una oferta de renovación del club.

"No me encuentro al nivel al que he llegado a estar como jugador", explica Rial, que apunta que "no sé si es definitivo o si es un hasta luego, pero en este momento mi camino es no seguir jugando porque tengo otros objetivos en la vida que me están motivando mucho más que seguir jugando".

Esas metas están relacionadas con las oposiciones a la Guardia Civil que está preparando. "Si las aprobara ya no podría seguir jugando, pero aunque no las apruebe, no quiero continuar; quiero seguir preparándome y buscar otra cosa que me dé estabilidad, que el balonmano en estos momentos no me la puede dar ni a mí ni a nadie", afirma el lateral, que ya le ha comunicado su decisión al técnico, Luis Montes.

"Es un cúmulo de circunstancias, y creo que no ha sido una buena temporada en general para nadie del equipo, incluido para mí. No descarto volver a jugar, pero en este momento estoy seguro de que no voy a seguir", comenta Rial, que por ahora no ha valorado si jugará en una categoría no profesional.

El encuentro de este sábado contra el Benidorm (pabellón Municipal, 17.00 horas) será, además de la despedida del Teucro de la afición hasta la temporada que viene, "la despedida de Asobal de todo el equipo, y para mí será un poco más especial".

Temporada de altibajos

Rial analizó lo que fue esta última temporada para él. "Hubo altos y bajos durante toda la liga. No me he encontrado en ningún momento especialmente bien. Sí que empecé bien los primeros partidos, con muchas ganas y firmando buenas actuaciones, pero empecé a tener molestias, tuve un esguince de tobillo en la primera vuelta, me llevé un golpe, y poco a poco me han ido lastrando", comentó el lateral, que lamentó la falta de continuidad por los problemas físicos.

En este sentido, quiso poner en valor la capacidad de lucha y entrega de la plantilla hasta el último partido en busca de la permanencia, y lamentó la derrota en Cangas (25-24) que los condenó a descenso. "Nos pusimos por encima en el marcador tres goles, pero el "efecto Gatañal" hace su trabajo".