La afición granate quiere continuidad

El Pontevedra ha terminado el examen de esta temporada 2018-2019 y lo ha hecho con buena nota, o eso al menos es lo que opina gran parte de su afición, que valora como positivo el resultado que ha obtenido el equipo de Luismi; especialmente después de una campaña en la que el conjunto granate coqueteó con el descenso hasta la última jornada, la hinchada de Pasarón celebra haber vuelto a pelear entre los mejores de un grupo I muy competitivo y con muchos clubes que manejaron presupuestos mayores.

Varios aficionados de distintas generaciones y que han seguido al Pontevedra desde diferentes puntos de la geografía gallega y española valoran su temporada. Miguel Herrero, veterano seguidor granate de la histórica peña "Deixa que xa", considera que la campaña ha sido "positiva al cien por cien" y lamenta la "mala suerte por no llegar a jugar el play off. El equipo luchó hasta el final, nos faltó un poquito más de garra fuera de casa, pero en casa hay que darle un diez".

En la misma línea se expresó Andrea Leal, que cree que "ha sido una temporada de notable. El play off era más un regalo que un objetivo, y hemos estado ahí arriba luchando contra equipos como la Cultural o los filiales, que tienen más presupuesto que nosotros. A principio de temporada todos hubiésemos firmado acabar así, luchando por el play off hasta el final, después de la temporada de la que veníamos".

Fani González también considera que fue una temporada "notable" y que no clasificarse para el play off fue "una pena", mientras que Alba Lorenzo destacó que "todo el mundo, tanto jugadores titulares, como suplentes, como el cuerpo técnico se han implicado mucho. Yo como aficionada les agradezco a todos lo mucho que se han esforzado, luchado y sufrido por intentar conseguir el play off".

Más exigente se muestra Alejandro González, que considera que "en los partidos fuera de casa contra el Adarve y Las Palmas tenían que haber dado un poquito más, ya que los dos últimos partidos de liga se antojaban complicados e iba a ser difícil ganarlos los dos. Aún así la temporada fue bastante buena, sobre todo si la comparamos con la anterior, que acabamos viajando a Madrid para evitar el descenso".

Más crítico es Kiko Alonso, que no cree que haya sido una temporada buena por el resultado final y, además, lamenta que "creo que llevamos unos años malos, con proyectos fallidos y sin que nadie asuma la responsabilidad de los fracasos".

En lo que coinciden casi todos es en la necesidad de mantener el bloque para el año que viene. "Espero que mantengan el grueso de la plantilla y que no ocurra lo de todos los años", comenta Fani González. Miguel Herrera espera "que se quede el 90% de la plantilla. Si vamos a fichar otra vez a nueve o diez jugadores corremos el riesgo de fracasar". Alba Lorenzo señala que "espero seguir viendo de granate a la mayoría la temporada que viene".

Lo mejor

Entre las cuestiones más positivas de la temporada está el haber mantenido vivo hasta el final el sueño del play off y, como apunta Miguel Herrero, el buen grupo que se ha formado bajo la batuta de Luismi. "Hicieron un bloque muy bueno, el comportamiento me imagino que ha sido excelente dentro del vestuario", comenta.

Andrea Leal también señala que fueron muy positivos "los fichajes de invierno" Borja Domínguez y Álvaro Bustos; "el salto de calidad del equipo fue increíble".

Lo peor

Pocos goles y tropiezos a domicilio fueron la cruz del Pontevedra en la liga regular para los aficionados. "La parte negativa de la temporada fue el déficit de gol que hemos tenido y la efectividad fuera de casa. Si a domicilio hubiésemos puntuado un poco más habríamos entrado en el play off", apunta Andrea Leal.

Cosas que mejorar

Si en algo están todos estos aficionados de acuerdo es en que el Pontevedra necesita gol. "Hay que reforzar la delantera ya. Arruabarrena vino como el delantero contrastado que iba a marcar goles y no ha cumplido con las expectativas", apunta Andrea Leal, que está de acuerdo con Alejandro González en reforzar el centro del campo ante la más que posible salida de Borja Domínguez.

Kiko Alonso se mantiene exigente y pide un "cambio de ciclo", con renovación en el banquillo y en la dirección deportiva. "Lleva unos cuantos años y siempre hace un proyecto nuevo cambiando a más de medio equipo por temporada", señaló como negativo.

Continuidad de Luismi

Los aficionados que se desplazaron el pasado domingo al partido del Pontevedra contra el Real Madrid Castilla en la capital corearon a Luismi y le pidieron que continuara en el banquillo del Pontevedra la próxima temporada. Buena parte de la hinchada granate considera que el técnico vigués debe seguir, aunque también hay quien tiene sus dudas.

"Lo hizo bien, no le puedo poner ninguna pega salvo los resultados fuera de casa, que pudieron haber sido mejores", apunta Miguel Herrero. Todo lo contrario opina Kiko Alonso: "No lo hizo mal, pero creo que no estuvo a la altura de lo que necesita el Pontevedra".

Andrea y Alejandro tienen dudas. La primera cree que "por méritos propios, se merece continuar, pero me gustaría otro perfil de entrenador" y el segundo que "preferiría a un entrenador con mayor experiencia en la categoría", mientras que Fani cree que Luismi debe seguir "siempre y cuando siga usando esas zapatillas granates que tanta suerte nos dan".