Arruabarrena: "Creo que puedo jugar un año más, no me quiero retirar"

El autor del gol de la victoria granate comentó de su mala racha goleadora que "parecía que me habían echado un mal de ojo porque desde el último partido contra el Castilla no había marcado toda la segunda vuelta. Estamos un poco tristes porque hemos tenido ahí el play off hasta el final, pero en momentos claves hemos fallado y eso nos ha condenado".

Sobre el partido comentó que "en estas categorías y en estos campos quedarte con uno más o con uno menos se nota. Ha sido una jugada rápida con un error del central, me ha adelantado, me ha agarrado, pero viendo lo que estábamos sufriendo, el partido se hacía largo, se han quedado con 10 y hemos sabido jugar el partido y hemos ganado".

Sobre su futuro comentó que "ilusión no me falta. Creo que puedo jugar un año más, no me quiero retirar ya; si tengo alguna opción con el club o clubes que pueda tener, estar más cerca de casa... pero he terminado con 8 goles".