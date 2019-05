"En Segunda B, mi prioridad es el Pontevedra"

Kevin, uno de los capitanes del Pontevedra, junto a Edu, Álex Fernández y Adrián Mouriño, acaba contrato el próximo 30 de junio y está a la espera de que el club contacte con él para hablar del futuro. El centrocampista, después de siete temporadas como granate, considera al Pontevedra como su casa y tiene claro que su prioridad, en caso de seguir en Segunda B, será el equipo de Pasarón, pero no oculta su ilusión por dar el salto a una categoría superior.

- ¿Cuáles son sus planes para el futuro? ¿El Pontevedra ha hablado ya con usted?

- Ahora mismo hay que acabar la temporada y después ya se verá, es el club el que tiene que tomar la decisión de si quiere seguir contando conmigo o no. De momento no tengo ninguna noticia, pero supongo que a lo largo de la semana que viene, cuando ya haya acabado todo, se pondrán en contacto conmigo y veremos qué pasa.

- ¿Le gustaría seguir o su objetivo es mirar hacia una categoría superior?

- Lógicamente, aquí estoy muy a gusto y esto lo considero mi casa, pero lo he dicho siempre y se lo he dicho al club, si tuviera la suerte de que se me presentara la oportunidad de mejorar a nivel futbolístico, veremos si puedo aprovecharla. Estamos aquí para intentar llegar lo más lejos posible.

- ¿Entendemos que en Segunda B su prioridad es el Pontevedra?

- Está claro. Para quedarme en Segunda B, estoy en el Pontevedra, que es mi casa, es un club histórico, en el que llevo muchos años y me encuentro muy bien. Lógicamente, sería muy difícil que dejara este equipo para irme a otro de la misma categoría.