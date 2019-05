Javier Llorente "El equipo tiene un mérito enorme"

Como "una sorpresa" define Javier Llorente la clasificación de su equipo, el Peixe Galego, para el play off de ascenso a Oro, y es que el técnico recuerda que al inicio de la segunda fase el conjunto marinense estaba con una gran desventaja con respecto a sus rivales. Mañana disputan el partido de ida contra el Villarrobledo en A Raña.

El Peixe Galego comienza mañana, a las 18.30 horas en A Raña, el play off de ascenso a LEB Oro recibiendo a su bestia negra de esta temporada: un Villarrobledo que ganó los dos partidos en los que se enfrentaron en la segunda fase, 76-85 en Marín y 98-75 en Albacete. Ta, y como apunta el técnico, Javier Llorente, el equipo llega a este enfrentamiento sin presión, pero con la ilusión de volver a dar la sorpresa y dar el salto de categoría.

- ¿Objetivo cumplido?

- Sí, sobre todo porque yo creo que ha sido una sorpresa, porque entramos en esta segunda fase con bastante desventaja con respecto a otros equipos y también por cómo se ha dado la clasificación, que a falta de tres jornadas era prácticamente imposible meternos, teníamos que ganar los tres partidos y que se diesen otros resultados y al final salió todo como nos interesaba.

- ¿Qué balance hace de esta temporada? Sobre todo teniendo en cuenta la progresión positiva de las últimas semanas.

- Muy positivo. No hemos sido todo lo regulares que nos hubiese gustado ser, pero también es cierto que los que estamos en el equipo sabemos lo difícil que ha sido en muchos sentidos, por empezar tarde, jugadores que vinieron, que se fueron, lesiones? Creo que todo esto le da más mérito aún a estar en esta situación ahora.

- Atendiendo a esa buena dinámica con la que acabaron la liga regular, el equipo llegará muy motivado a este play off, ¿no?

- Seguro, sobre todo porque ahora estamos con la ilusión de intentar un ascenso a LEB Oro. Sabemos que es dificilísimo. Quizá la temporada se nos estaba haciendo un poco larga, nos estaba costando más el día a día en estas últimas semanas, pero valorando todo, los jugadores tienen un mérito enorme por haber seguido peleando hasta el final.

- ¿Este play off llega en el mejor momento para el Peixe Galego?

- Yo creo que no. Se han dado muchas circunstancias para meternos y el mérito está en haber seguido peleando y no haber bajado los brazos. Ahora a ver qué fuerzas nos quedan, a ver cómo llegamos a este primer partido, que nos ha tocado Villarrobledo, contra el que no hemos sido capaces de competir en los dos partidos de liga.

- Contra el Villarrobledo perdieron los dos partidos en la segunda fase, ¿tienen claro qué aspectos hay que cambiar para lograr la victoria?

- Hay que cambiar cosas. Ellos tienen un equipo muy largo, más físico que el nuestro y juegan a un nivel de intensidad y de contactos muy alto, algo que a nosotros no nos viene bien. Pero a dos partidos todo puede cambiar. Si somos capaces de competir en el primer partido, quizás ellos noten la presión después de la buena temporada que han hecho.

- ¿Y ustedes tienen presión?

- No debemos tenerla. Nuestro objetivo es competir y que la afición disfrute con el equipo. Quizá estamos un poco mal acostumbrados en estos últimos años, pero estar peleando por el ascenso hasta el último partido otra vez creo que tiene un mérito muy grande.