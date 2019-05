"Lo primordial no es que yo juegue, sino que el equipo gane"

El Poio Pescamar visita mañana al Alcorcón (17.00 horas) en busca de un punto que le asegure la clasificación matemática para la Copa de la Reina. A partir de ahí, las rojillas intentarán acabar la liga regular (faltan tres jornadas) lo más arriba posible para que los cruces coperos sean, a priori, más asequibles. "Nos queda solo un punto, sería muy raro quedarnos fuera, pero en esta liga no puedes pensar que lo tienes hecho porque te puedes llevar una sorpresa", apunta Antía, que cree que la Copa será "difícil toque quien toque".

Sobre el partido, señala que "dependemos de nosotras mismas. Alcorcón es un rival muy fuerte y que nos va a poner las cosas muy difíciles, pero demostramos que si estamos a nuestro mejor nivel somos capaces de plantarle cara a cualquiera y de ganar a cualquiera".

Antía sigue disponible para participar en el partido. "Yo me veo para jugar, pero la decisión no es mía. Espero poder tener algún minuto otra vez", admite, pero recalca que "lo primordial ahora mismo no es que yo quiera jugar, sino que el equipo gane y coja sensaciones de cara a la Copa".