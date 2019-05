Bustos destaca el "cariño" de la afición

El gran tramo final de temporada que ha firmado Álvaro Bustos a nivel individual le ha valido para ganar el premio al jugador Estrella Galicia del mes de abril. El extremo asturiano recibió ayer el galardón en el hotel-restaurante Rúas y se mostró muy contento por este reconocimiento. "Recibir un premio en Pontevedra por parte de la afición es muy importante para mí", señaló el futbolista, que añadió que, "además, llevo poco tiempo y el cariño de la afición ha sido increíble para mí en estos apenas cuatro meses que he estado".

El extremo llegó al Pontevedra en el mes de enero en calidad de cedido por el Mallorca hasta final de temporada y destacó, especialmente en las últimas jornadas de liga, por su habilidad en el uno contra uno, su velocidad y su carácter ganador, ganándose un puesto en el once titular de Luismi y el respeto de la grada de Pasarón. "Personalmente, me he encontrado muy bien. Al principio sí que me ha costado un poquito porque venía de seis meses sin jugar, pero creo que he acabado muy bien la temporada", es el balance que hace el futbolista de su paso por la entidad granate, añadiendo que "es una pena que se acabase ya porque creo que aún tenía fuelle para seguir jugando".

Futuro incierto

Sobre su futuro, en principio volverá al Mallorca tras su cesión en el Pontevedra, "pero veremos qué deciden allí, si cuentan conmigo o no". El jugador asturiano tiene dos años más de contrato con el club balear, pero todavía no sabe cuál será su futuro. "En Mallorca están bastante pendientes de mí, hay una persona que habla conmigo casi todas las semanas, pero al final deciden el entrenador y el club, así que no se sabe lo que va a pasar", apuntó Bustos, que reconoce que le gustaría jugar en Segunda A la próxima temporada: "Tiene que ser el objetivo de todos, jugar lo más arriba posible, después veremos las circunstancias que hay, si se me da la oportunidad o no y veremos a ver qué pasa".

El Pontevedra todavía no ha hablado con el extremo sobre su futuro, aunque parece complicado que continúe de granate la próxima temporada. El futbolista, por su parte, no descarta nada y afirma que "a Pontevedra le he cogido muchísimo cariño, veremos a ver qué pasa el año que viene, todavía queda mucho verano por delante".