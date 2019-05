Luismi: "La temporada ha sido muy buena"

Con un partido para finalizar la liga y apenas tres días de que el equipo perdiera sus opciones de clasificarse a los puestos de promoción de ascenso a Segunda División, Luismi hizo ayer balance de la temporada. "A pesar de no entrar en el play off y que la desilusión está ahí porque llegamos con opciones y lo vivimos muy cerca, en líneas generales creo que la temporada ha sido muy buena y creo que no clasificarnos no tiene que empañar lo que hemos hecho", señaló el técnico, tras la resaca de la derrota de la última jornada, la única en toda la temporada en Pasarón y que dejó sin opciones de pelear por algo más a los granates.

El entrenador avaló el rendimiento de su equipo al reconocer que lo que perseguía era "llegar a las últimas jornadas con opciones de play off, de estar peleando con los mejores y creo que lo hemos conseguido". "Se han puesto los cimientos para seguir creciendo y el club debe seguir creciendo porque se ha demostrado que cuando se hacen bien las cosas desde el principio y se da continuidad, las cosas tienen que salir", afirmó Luismi, que puso como ejemplo la gran ovación de la afición al final del último partido ante el Atlético de Madrid, como "el veredicto de la gente y lo que piensa del trabajo del equipo".

Precisamente sobre esos cimientos, Luismi y la directiva del Pontevedra Club de Fútbol no se han sentado a negociar una posible continuidad del técnico la próxima temporada. Así lo aseguraba ayer el propio entrenador que aparcaba las negociaciones hasta el final de la última jornada de la competición en la que los granates se enfrentarán en Valdebebas al Real Madrid Castilla.

"No hemos hablado e imagino que al acabar la temporada se abordará. Hay que hacerlo a su debido tiempo y precipitarse tampoco es bueno. A partir de domingo tenemos tiempo para que el club decida y, entre todos, decidamos qué hacer", declaró. Luismi afirmó "sentirse muy a gusto" en el club tras ser cuestionado sobre qué pedirá el entrenador para sellar su continuidad. "Ésta es mi casa, he estado como jugador y me han dado la oportunidad como entrenador de entrenar en esta categoría y toca sentarse y hablar lo que es mejor para el Pontevedra, que es lo que está por encima de todo", dijo, recalcando que el "el club está por encima de las personas".

Precisamente el hecho de que el Pontevedra estuviese peleando por el play off hasta el pasado domingo es uno de los condicionantes, según el propio Luismi, de que el club pospusiera las negociaciones para abordar su continuidad. "Si hace un mes hubiéramos estado en medio de la tabla y sin opciones a nada, a lo mejor hubiese habido algo, pero no fue así, lo mejor es esperar a acabar la temporada y me imagino que el club también tiene que reunirse para valorar sus temas y si el cuerpo técnico tiene que continuar o no", comentó.

Plantilla

Desde el club ya han iniciado las negociaciones para renovar a algunos de los jugadores que se mantendrán la próxima temporada, como es el caso de Churre, que podría continuar junto con otros como Edu, David Castro o Mouriño, que tienen un año más de contrato. Luismi se mojaba ayer y apostaba por "mantener el bloque" de cara a la próxima temporada y evitar muchos fichajes que "hagan tener que empezar de cero un nuevo grupo". El técnico considera que el equipo "ha dado el nivel y cuando ves que por poquito te has quedado fuera del play off, hay que apuntalarlo con algún jugador, pero el conjunto ha competido y dio un nivel bueno".

Cuestionado sobre si ya había valorado sobre lo que le faltó al equipo para dar el salto al play off de cara a la próxima temporada, el técnico reconoció no estar pensando en la temporada siguiente. "Aun no acabamos la competición, una vez se termine se tomarán las decisiones y tampoco pudimos analizar eso porque todavía está la competición, en el día a día y no ves más allá, cuando estás más tranquilo hay que reflexionar, analizar y después es cuando mejor se toman las decisiones", afirmó.

Afición

Luismi aprovechó para agradecer la ovación que le rindió la afición al equipo en los minutos finales de la derrota del pasado domingo ante el Atlético de Madrid. "Sin duda fue el momento de la temporada donde más se te pone los pelos de punta porque cuando todo va bien es fácil apuntarse, pero cuando no va tan bien el equipo y con toda la ilusión que se había genera y que se podía conseguir el play off y llevar ese palo, que la afición te reconozca de ese modo el trabajo de toda la temporada es para sentirse orgulloso de la afición de tenemos", señaló.

Luismi no fue el único del club granate en agradecer el gesto de la afición el pasado domingo. Jugadores como Edu, Álex González, Álvaro Bustos, Pibe, Adrián León, o Churre, entre otros, transmitieron a través de las redes sociales el gesto de los seguidores granates.