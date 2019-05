Cruel despertar del sueño del play off

Despertar de un sueño nunca es fácil y a veces es hasta cruel. Así ha sido el despertar del Pontevedra que, tras perder contra el Atlético de Madrid B, ya no tiene opciones matemáticas de meterse en el ansiado play off. El filial rojiblanco (que ayer vistió de azul) fue superior desde el primer minuto en los aspectos que realmente deciden los partidos: organización, colocación, concentración y, sobre todo, intensidad; los visitantes no dieron ni un solo balón por perdido, lucharon cada pelota dividida, presionaron e incomodaron a los granates, que no supieron hacer frente a un rival que tenía muy claro lo que venía a hacer en Pasarón.

Un campo de O Burgo que se despide hasta la temporada que viene de la forma más triste. Después de mantenerse inexpugnable toda la liga, en el último partido rompió su imbatibilidad. El peor resultado posible en el peor momento. Pero así es el fútbol, y ayer al Pontevedra le tocó vivir la parte más cruel, pero también una muy agradecida, pues la afición estuvo al lado de los suyos desde dos horas antes de que comenzara el encuentro, recibiendo a los jugadores a su llegada al estadio, y hasta bastante después de que acabara el partido, dándoles ánimos y aplaudiendo su esfuerzo.

Ayer la presión era del Pontevedra y en los primeros minutos se notó. Aunque fueron los granates los primeros que se acercaron tímidamente a la meta rival, e incluso Javi Pazos estuvo a punto de robar un balón a San Román en el área pequeña que habría cambiado el sino del encuentro, fue el Atlético el que dio el primer golpe, con un gol en el minuto 12 que cayó como un jarro de agua fría en Pasarón. En una contra del filial tras una pérdida de Borja Domínguez, Joaquín condujo rápidamente la pelota, asistió al hueco a Camello, que batió a Edu de tiro cruzado.

La afición se volcó entonces con los discípulos de Luismi, que siguieron nerviosos e imprecisos, sin ser capaces de reaccionar para igualar el marcador. Lo intentó Kevin desde muy lejos, muy desviado, y respondió Cristian, aprovechando un pasillo que le había dejado Churre, con un disparo que salió rozando el palo.

El encuentro estaba más para que los madrileños ampliaran distancias que para que los granates se engancharan. Superada la media hora, Camello robó el balón a Nacho López dentro del área y remató cruzado fuera. La respuesta local fue un disparo lejano de Borja que salió muy desviado.

El Pontevedra, a pesar del cansancio acumulado por el intenso calor, vivió sus mejores minutos en el tramo final del primer tiempo. Pedro puso un buen envío interior a Javi Pazos que el delantero controló in extremis y remató flojo, muy presionado, a las manos del portero. Con el tiempo cumplido, Álvaro Bustos inició una contra con una bonita jugada personal, yéndose de varios rivales trastabillándose en el pico del área grande, y la acabaría Javi Pazos con un remate con el que buscaba la escuadra que salió fuera.

Tras el descanso, los granates salieron dormidos y el Atlético no perdonó para hacer el 0-2. Samu puso un centro desde la izquierda que Camello remató a gol en el segundo palo.

Ya sin nada que perder, Luismi dio entrada a Álex González por León y el equipo lo notó, pues empezó a crear peligro por la izquierda, especialmente por su buena conexión con Álvaro Bustos.

"Pontevedra nunca se rinde", cantaba la grada cuando comenzaron a sucederse las ocasiones en la meta visitante, pero el conjunto granate volvió a adolecer de lo que le ha faltado en toda la temporada: falta de acierto de cara al gol. Hubo ocasiones de todo tipo: córners en largo, en corto, centros desde la izquierda, desde la derecha, disparos lejanos, remates tras rechaces de la defensa..., pero el resultado fue el mismo. También perdonó el Atlético lo que habría sido la sentencia definitiva en dos manos a mano de Camello con Edu, el primero lo mandó fuera y el segundo se lo paró el portero.

Con el tiempo cumplido, Pasarón aceptó la derrota más dura y se arrancó con un largo aplauso al equipo para agradecer a los futbolistas su entrega hasta el final. Esta es la gran victoria del Pontevedra en esta temporada: haber recuperado el vínculo con la afición, porque esa unión hará al equipo imparable en el futuro.