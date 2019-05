Álvaro Bustos reconoció que su mayor deseo era "dar una alegría aquí en casa" a la afición pero lamentó que el Atlético "estuvo un paso por delante nuestro" y además tomó ventaja en el marcador "y no nos dio opción a reaccionar".

"La sensación que daba es que no daban opción a entrar por algún lado porque no fallaban", explicó, y aseguró que los granates "lo intentamos de todas las maneras pero no fue el día". También agradeció el apoyo de la afición.