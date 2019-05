Edu Sousa: "La afición estuvo inmejorable"

El gran capitán del Pontevedra, el portero Edu, lamentaba la oportunidad perdida de luchar por el ascenso pero también se mostraba esperanzador de cara al futuro: "Dentro de esta situación de tristeza, a mí me gustaría lanzar un mensaje de optimismo", explicó. "Y es que estoy más convencido que nunca, desde que llegué aquí, de que con estos jugadores vamos a conseguir lo que nos gustaría", aseguró.

"Ahora hay que descansar" y reconoció que "es trabajo del club mantener esto" pero él no dudó en dar el primer paso y "le pedí a mis compañeros que todos los que puedan que se queden porque a mí me aportan mucho; me daría mucha pena que se rompiese, con ellos lo conseguiremos", manifestó.

Antes, reconoció que la afición del Pontevedra se merecería celebrar éxitos "más que nadie porque responden siempre de manera inmejorable". En su opinión, "el equipo hizo una temporada en casa que me atrevería a decir que es de sobresaliente" y cree que, "a pesar de la derrota de hoy (por ayer) es con lo mínimo que le podemos pagar a una afición que nos rata de la manera que lo hace esta".

Sobre el partido aseguró que "se trataba de una final y las finales las ganas o las pierdes". Declaró que ayer "nos tocó la cara fea del fútbol que es perder una de esas finales y que te daba la opción de estar ahí peleando en la última jornada" pero insistió en mandar un "mensaje optimista" de cara al futuro del equipo.

Luego envió ese mensaje de intentar mantener el bloque de cara al año que viene, dado que el capitán cree que puede ser la base con la que se consigan los éxitos esperados y que este año no pudieron brindarle a la afición.