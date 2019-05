La edad de oro del triatlón pontevedrés

Manuel Cruces y Manuel González Ojea pueden presumir de palmarés, con numerosos títulos nacionales e internacionales en diferentes deportes, pero no se cansan de competir y de superar cada vez más límites. Su principal motivación es disfrutar de cada campeonato y quizá no son del todo conscientes de que su esfuerzo y su pasión por el deporte los convierte en un ejemplo y en una inspiración para las futuras generaciones.

En el triatlón debe estar la fuente de la eterna juventud, si no que se lo pregunten a Manuel Cruces y a Manuel González Ojea que con 75 y 60 años, respectivamente, se acaban de proclamar campeones del Mundo en el Festival Multisport de Pontevedra 2019. Pero por encima de las medallas, los dos recalcan que lo que les motiva para competir es disfrutar del deporte y estar en la línea de salida.

"No hace falta ganar, hay que estar en la meta de salida y participar", recalca Cruces, más conocido como "Panoramix", apodo que se puso cuando competía en tiro al plato y que después aprovechó para el club de triatlón que fundó a finales de los 80, el primero de Pontevedra. Este doctor, que durante 30 años fue el jefe de Dermatología del CHOP, recalca que, "básicamente, es la cabeza lo que manda, porque ya al final, y siendo una persona mayor, ves que no te responde el cuerpo".

Panoramix celebra que el tiempo acompañara durante el Multisport. "Yo creo que Dios es triatleta y tiene algo que ver en este asunto. Dijo "vamos a dejar a estos locos que hagan algo y después volvemos a cerrar la ventana", porque abrió un espacio de buen tiempo durante una semana", bromea.

Cruces se hizo con la medalla de plata en acuatlón y con la de oro en triatlón de larga distancia, después de casi once horas de carrera. "Entre que uno tiene una fortaleza mental relativamente importante y la gente de Pontevedra, que en cada esquina había una peña que me estaba animando, te llevan casi en volandas hasta el final", comenta.

Igual piensa Ojea, que estrenó el Multisport proclamándose campeón del mundo de duatlón standard en la primera jornada del evento. "Suena a tópico, pero es la realidad: competir en Pontevedra da gusto, es una verdadera maravilla. Cuando vamos a correr por ahí fuera no hay este ambiente. Recuerdo, por ejemplo, cuando fui a un Mundial a Suiza que aquello estaba desangelado, íbamos solos y casi sin animación ninguna. Competir en Pontevedra, al ser por el casco histórico, está lleno de gente y se animaba a todo el mundo. Todos los deportistas con los que hablé quedaron maravillados con la ciudad, con la gente, con cómo los animaban, con la organización...", apunta el pontevedrés, que reconoce que "fue uno de los campeonatos en los que más sufrí porque inconscientemente tenía algo de presión, como era en Pontevedra... Y viendo el palmarés de los 34 que participamos en mi grupo de edad, el mío era superbueno, pero es algo pasado, hay que materializarlo en el presente y en el futuro".

Ojea se quedó con ganas de participar también en el duatlón sprint, pero por normativa no puede competir en dos pruebas con menos de 24 horas de diferencia. "Yo quería competir en las dos el sábado", asegura mientras recuerda que "en octubre, en el Europeo de Ibiza, competí en tres pruebas en tres días: quedé tercero en duatlón sprint, oro en standard y plata en duatlón cross".

Cruces es todo un ejemplo para las futuras generaciones por sus éxitos deportivos, pero también personales, pues superó un grave accidente que casi le impide volver a competir. "Te vas conociendo a ti mismo en estas pruebas, vas sacando fuerzas de donde no hay", comenta, y añade que "lo que más me gusta es la mínima labor social que puedo hacer con la gente sedentaria, hay que explicarles que van a tener unas sensaciones mucho mejores que estar ahí tomando un café con un puro. Hay que empezar, porque si nunca lo probaste, no puedes saber cómo es", recalca.

Cruces espera estar en la línea de salida en el próximo Ironman de Vitoria, el 14 de julio, mientras sueña con estar algún día en el de Hawai y Ojea ya piensa en el Multisport del año que viene en Holanda. Ambos siguen bebiendo de la fuente de la eterna juventud del triatlón y demostrando que la edad está en la cabeza.