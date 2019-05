Soñando con los empates múltiples

Los dos últimos tropiezos en liga han dejado al Pontevedra en una situación difícil de cara a lograr el objetivo del play off, pero los granates no van a renunciar al sueño tan fácilmente. Hay varios escenarios posibles de aquí al final de la liga regular y muchos de ellos son favorables a los hombres de Luismi, aunque todo pasa por sacar dos buenos resultados en las dos últimas jornadas, en la que se medirán a dos rivales directos: el Atlético de Madrid B, en Pasarón (domingo, 18.00 horas), y el Real Madrid Castilla, en el Alfredo Di Stéfano. Ahora mismo hay hasta seis equipos con opciones matemáticas de luchar por tres plazas de play off.

Especialmente determinante será la próxima jornada, no solo por el duelo entre granates y rojiblancos, sino también por el enfrentamiento entre la Ponferradina y el Fuenlabrada, tercero con 62 puntos y primero con 68, respectivamente. El cuadro madrileño ya se ha clasificado matemáticamente para el play off, pero intentará asegurar esa primera plaza que da ventaja en la fase de ascenso. El equipo del Bierzo, por su parte, buscará una victoria que le asegure matemáticamente una plaza de play off, y en caso de lograrlo quedarían solamente dos puestos para hasta cuatro clubes.

El Pontevedra, en sexta posición con 59 puntos, necesita, al menos, ganar uno de los dos partidos que le quedan y empatar el otro, ya no solo por sumar para sí mismo, sino para evitar que sumen dos rivales directos. A los granates solo les vale ganar al Atlético B o empatar si otros resultados acompañan.

Tal y como está de igualada la categoría, no sería extraño que varios equipos acabaran la liga regular empatados a puntos. La mala noticia para el Pontevedra es que tiene perdidos los golaverages particulares con la Cultural Leonesa (por diferencia de goles totales) y la Ponferradina; contra el Atlético de Madrid B parte con la desventaja del 2-0 de la primera vuelta en la capital y con el Real Madrid Castilla, lo contrario, al haberle ganado 3-0 en Pasarón; con el Guijuelo tiene el golaverage particular perdido, pero con este equipo solo se podría dar un empate triple o uno cuádruple (en la lucha por el play off) y en ambos casos ganaría el Pontevedra.

Así, mientras que los golaverages particulares no favorecen a los granates, las hipotéticas situaciones de empates múltiples sí. De los 12 posibles empates con dos o más equipos, el Pontevedra ganaría nueve, perdería uno y dos dependerían de otros resultados.

La situación que parece más probable que se pueda dar es un triple empate con la Cultural Leonesa y el Real Madrid Castilla a 65 puntos. En esta hipótesis, el Pontevedra ganaría los dos partidos que le quedan, el Real Madrid Castilla solo ganaría al Rápido de Bouzas en Vigo y la Cultural Leonesa ganaría los dos encuentros que le quedan (la visita al San Sebastián de los Reyes y el Coruxo en casa), acabando los granates en cuarta posición.También podrían empatar a 63 puntos, lo que supondría que el Guijuelo, actualmente con 58, no llegaría a 64 en las dos últimas jornadas, el Pontevedra perdería este fin de semana contra el Atlético B y ganaría al Castilla que, por su parte, empataría en Bouzas; la Cultural ganaría uno de sus partidos y empataría el otro.

Menos probables

El Pontevedra también saldría vencedor en triples empates con el Real Madrid Castilla y el Atlético de Madrid B, con el Real Madrid Castilla y la Ponferradina, con el Real Madrid Castilla y el Guijuelo y con la Ponferradina y el Atlético B, mientras que perdería en un empate con la Cultural Leonesa y la Ponferradina y en caso de empate con la Leonesa y el Atlético B (a 65 puntos), dependería de que el Real Madrid Castilla o la Ponferradina no alcanzaran esa cifra de puntos para acabar en tercera o cuarta posición.

En cuanto a los cuádruples empates, hay cuatro opciones posibles y en las cuatro el Pontevedra acabaría en play off, aunque son situaciones poco verosímiles, pues implicarían tropiezos improbables de rivales directos.

Solo se podría dar un quíntuple empate y sería a 65 puntos entre Pontevedra, Cultural Leonesa, Real Madrid Castilla, Ponferradina y Atlético de Madrid B. Parece casi imposible que se dé esta situación, pero en el caso de que se produjera, los granates acabarían terceros, con la Ponferradina segunda y la Cultural cuarta.