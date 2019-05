Alejandro Ramos y Raquel Miguens, campeones de España en dobles

Gran actuación del Club Bádminton Ravachol Pontevedra en el Campeonato de España Sénior, celebrado durante el fin de semana en Pollença (Mallorca). Hasta allí se desplazaron cuatro deportistas pontevedreses, con un balance final de cuatro medallas.

Los grandes triunfadores fueron Alejandro Ramos y Raquel Miguens, que se proclamaron campeones de España al vencer en la final al catalán Daniel García y a la malagueña Eva Peralvarez, en un partido de infarto que se resolvió en tres sets. También en dobles mixto, Cristina González, formando pareja con Luis Veloso, del club Athlos, se llevó la medalla de bronce.

En individual femenino, Miguens no pudo revalidar el título conseguido la pasada temporada, aunque se llevó la plata. En el dobles femenino llegaría la última medalla, de la mano de Raquel Miguens y Cristina González, que alcanzaron el tercer puesto. Abraham Barros completó la expedición pontevedresa.

Por otro lado, en Oviedo se disputó el máster nacional Sub 17, con participación de Natalia Murio, que no pudo superar la fase de grupos al no alcanzar su mejor nivel de juego debido a una amigdalitis.

Con estos grandes resultados, el club pone ahora el foco en el Campeonato de España Absoluto y Sub 11, que se disputará la próxima semana en el pabellón de Príncipe Felipe. Participarán Raquel Miguens, Manuel Brea, Alejandro Nogueira y Ana Carbón.