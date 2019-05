Juan Manuel Rodríguez: "Es una victoria muy importante para nuestro objetivo"

El entrenador de Las Palmas Atlético explicó que "iniciamos bien el partido, nos pusimos por delante y tuvimos la fortuna de hacer el segundo gol cuando estaba terminando la primera parte y cuando ellos quizá más dominaban en el centro del campo, pero en la segunda parte ha llegado esa jugada que no puede ser... la expulsión de nuestro jugador, que no ha sabido aguantar, independientemente del golazo que ha marcado, pero hay que saber leer los partidos y saber estar, aunque te den una piña, tienes que aguantar. El que no sepa estar en un terreno de juego no puede ser futbolista".

Insistió Juan Manuel Rodríguez en la expulsion de Erik: "No me gustan este tipo de cosas, esa expulsión ha cambiado el rumbo de un partido que era importantísimo, ellos han empezado a tener ocasiones y al final con su gol hemos sufrido. Logramos una victoria muy importante para nuestro objetivo de asegurar la permanencia en un grupo que es muy fuerte".