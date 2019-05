"Pontevedra merece unas Series Mundiales"

"Un sueño hecho realidad". Así definió un Pablo Dapena visiblemente emocionado la medalla de plata lograda ayer en el Mundial de larga distancia. "Detrás de Javi es casi como ser campeón del Mundo. Si lo hubiésemos soñado, creo que es el mejor final que podría tener esta carrera, él primero y yo segundo; si me puedo quejar, sería yo primero y él segundo", bromeó.

El pontevedrés quiso "resaltar lo de esta ciudad porque a uno se le ponía la piel de gallina. Ibas solo. Daba igual que fueses muerto, como yo en la última vuelta, lo de esta ciudad volcada con el deporte, no solo con el triatlón, es increíble. Ojalá se sigan haciendo eventos de este nivel, porque creo que ha sido un ejemplo". En este sentido, Dapena reivindicó Pontevedra como sede de más competiciones de alto nivel: "Esta ciudad se merece una prueba de más prestigio, como una gran final de las Series Mundiales. Si le preguntas a Javi por pruebas de Series Mundiales que hayan tenido este ambiente, yo creo que ninguna".

Para Dapena el apoyo del público fue fundamental. "Yo creo que si hubiese sido en otro lado, lo habría pasado mal, pero no me ha dado tiempo ni a pasarlo mal. Se te pone la piel de gallina. Ha sido increíble, estoy alucinado".

Su llegada a meta fue muy emocionante y así la relató: "Por un lado me encontré a mi madre y por otro a mi padre. Ha habido muchos problemas, en 2015 casi lo dejo, me liaron para volver a entrenar, después de una operación volví, decidí hacer un poco de media distancia y poco a poco fue creciendo y el año pasado fui campeón del Mundo y este, segundo, que para mí es como ser campeón, porque detrás de ese tío es lo mismo. La gente que me conoce sabe lo duro que es esto, pero al final todo tiene su recompensa".

Un título "muy especial"

Para Javier Gómez Noya la victoria ha sido "muy especial, no solo por ser el noveno título Mundial, sino también por conseguirlo aquí en casa, con gente de Pontevedra y de toda Galicia apoyando; la ciudad estaba espectacular, es una de esas carreras que no olvidaré nunca".

El triatleta ferrolano explicó que, "aunque sufrí un poco en la última vuelta, porque es una carrera un poco larga, la gente me empujó hasta el final y pude conseguir el objetivo. Muy contento también con el segundo puesto de Pablo".

Coincidió con Dapena al señalar que "fue una pena que recortaran la natación, porque creo que se podrían nadar 3.000 kilómetros perfectamente y eso nos daría un poco más de ventaja y poder salir más tranquilos en bici. Hubo que luchar mucho, un recorrido muy duro, pero me encontré fuerte y creo que dosifiqué bien y guardé fuerzas para correr".

Gómez Noya apuntó que "la temporada sigue, pero hay que disfrutar de cada momento, este ha sido un título muy especial. Competir en casa da alas. Pude sufrir, pude luchar y dar lo mejor de mí mismo para ganar". En este sentido, se refirió a la aparente tranquilidad con la que se llevó el oro: "Puede parecer porque hubo ventaja, pero hasta la última vuelta no lo tenía nada claro, porque iba a menos, lo iba pasando muy mal en la carrera a pie, creo que todos lo pasamos mal".