Luismi aporta su experiencia en Canarias como futbolista

Luismi reconoció tras el entrenamiento de ayer que cuando era futbolista no le gustaban demasiado los encuentros en las Islas Canarias. "Yo cuando jugaba en Madrid y Canarias iba con la mosca detrás de la oreja, ya iba mentalizado y concentrado de que no iba a ser un partido fácil, y eso me ayudaba a afrontarlo de otra manera. Si vas pensando en que es un partido más y no le das la importancia que realmente tiene, vas equivocado y al final lo pasas mal; si vas con la idea de la dificultad que tiene jugar de mañana, con calor, el viaje largo? mentalizado y concentrado y te planteas un partido serio y de no cometer errores, lo harás bien. Le dije a los futbolistas lo que yo hacía como jugador y espero que les sirva también a ellos", explicó.

El equipo viajará en avión desde Vigo a Las Palmas, haciendo escala en Madrid, y realizará un pequeño entrenamiento en Canarias esta tarde. El técnico ya ha elaborado su lista de convocados, de la que se cae Jesús Barbeito y entran Juan y Rivera.

Sobre el rival, Luismi admitió que fue uno de los equipos que más le gustó en Pontevedra, aunque ahora se espera "un partido distinto, porque no es lo mismo jugar en Pasarón que allí, el contexto es totalmente diferente. Nos vamos a encontrar a un equipo que, al jugarse el no descender, me imagino que será muy agresivo y muy intenso y, si le sumas la calidad que tienen sus jugadores, va a ser un partido muy complicado seguro".