Compromiso ante la adversidad

El Pontevedra afrontará mañana uno de los partidos más importantes de la temporada, en el que se jugará parte de sus opciones de meterse en el play off de ascenso, con tres bajas sensibles: las de Kevin Presa y Adrián León por lesión y la de Churre por sanción. Los dos últimos, la pareja de centrales habitualmente titular para Luismi, será la primera vez que se pierdan los dos un mismo encuentro, lo que obligará al técnico a reestructurar la defensa y apostar por una zaga inédita en lo que va de temporada, aunque eso para el entrenador granate no es problema, primero porque confía plenamente en todos sus futbolistas y segundo porque solo ha repetido once en una ocasión después de 36 jornadas celebradas.

"Churre y León venían jugando habitualmente y te trastoca, pero la gente que ha salido ha cumplido, en eso no tengo queja, sé que los que van a salir van a dar el nivel y no se va a notar. Son circunstancias, coincide que ahora son los dos centrales que estaban jugando habitualmente", afirmó Luismi, que recalcó que no le preocupa perder centímetros en la zaga de cara a un partido en el que controlar el juego directo puede ser fundamental. "Campillo va bien de cabeza a pesar de que no tiene mucha estatura, Castro también va bien en el juego aéreo, Nacho Lorenzo también, va bien a las disputas? no me preocupa, en ese sentido estoy tranquilo, me preocupa más cómo podemos encontrarnos con el viaje, con el ir a jugar a Canarias, con todo lo que te puede trastocar eso, que lo que es meramente cambiar jugador por jugador", explicó el míster vigués.

El entrenador se espera un partido diferente al del pasado domingo en Madrid, donde el Pontevedra perdió 3-0. "No va a ser como contra el Adarve. Es césped sintético, pero está mejor, es un campo grande y se va a poder jugar, el rival tampoco tiene nada que ver, el Adarve juega mucho más directo, Las Palmas intenta elaborar más; es un filial, por lo tanto intenta proponer y llevar un juego más combinativo. Los condicionantes son otros, por lo tanto, el plan de partido tiene que ser otro", comentó.

Así, Luismi no cree que el encuentro de mañana va a ser definitivo de cara al play off, "porque quedan puntos, pero sabemos lo que nos jugamos. No ganar, dependiendo de otros resultados, nos puede poner el play off mucho más complicado. Es un partido muy importante y que va a decantar un poco cómo afrontar los próximos partidos, con mayor probabilidad de meternos o con menos".

En este sentido, el técnico destacó la implicación de la plantilla en este tramo final de competición, "está muy animada y con ganas de que llegue el partido. Los jugadores están muy comprometidos, porque incluso hemos hablado de cambiar el horario para entrenar en un horario más parecido al del partido y en unas condiciones similares a las que nos vamos a encontrar el domingo y la predisposición de ellos ha sido total, esto demuestra que están comprometidos, ilusionados y que saben lo que nos jugamos en Las Palmas".

Sobre Las Palmas Atlético, Luismi lo definió como un conjunto peligroso. "Es un rival que también se juega mucho. Nosotros luchamos por una ilusión y ellos es casi a vida o muerte, es una situación mucho más complicada y agónica, y se va a notar en el campo, espero un equipo aguerrido, correoso y que va a intentar ganar el partido porque juega en casa, en un campo en el que entrena habitualmente, con su gente, y que nos va a poner las cosas muy complicadas. Encima, como todo filial, tiene jugadores de mucha calidad, hay dos que han jugado la semana pasada con el primer equipo, y eso quiere decir mucho, porque si está luchando por no descender y, aún así, el primer equipo de Segunda División tira de algún jugador es porque hay talento en el filial. Tenemos que tener mucha concentración porque cualquier acción puede decantar el partido", apuntó.