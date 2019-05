Campillo: "El equipo mentalmente es muy fuerte. Siempre remamos a favor"

Previsiblemente, Campillo sustituirá a Churre en el centro de la zaga, aunque el defensa comentó que "hasta que llegue el domingo Luismi no da pistas" sobre su once titular. El futbolista vigués comentó que "Churre está haciendo un gran año y es difícil suplirlo, pero me siento preparado para ello, para eso entrenas todo el año, para estos partidos en los que tienes que estar al cien por cien".

El central destacó que el partido de este domingo en Las Palmas es muy importante para las aspiraciones del Pontevedra en la clasificación, sobre todo después del tropiezo en casa del Unión Adarve (3-0). "Veníamos de una buena senda hasta que llegamos al partido contra el Unión Adarve, que la verdad que fue un palo grande, pero se quedó en eso, ya está, un bache. Se vio a lo largo de esta semana que el equipo tiene ganas, tiene hambre, y el domingo vamos a intentar sacar los tres puntos, aunque sabemos que es difícil", aseguró.

En este sentido, Campillo quiso destacar que el equipo ha encajado bien la derrota en terreno madrileño y que, al igual que ha hecho durante la temporada, sabrá sobreponerse y volver a levantarse para pelear en los tres encuentros que quedan para acabar en puestos de play off. "El equipo mentalmente es muy fuerte, ya lo demostramos durante toda la liga, que nos caían palos por todos lados, pero nos fuimos levantando poco a poco y siempre acabamos remando a favor. Creo que estamos preparados para este partido; lo estábamos para el anterior, pero no salió bien. Evidentemente, en el fútbol hay veces que te vienen mal dadas y hay que volver a coger la senda buena. Quedan tres partidos, pero en el que hay que pensar es en este, porque va a depender mucho de él", explicó el central.

Con respecto al rival, Las Palmas Atlético, Campillo comentó que "sabemos cómo hacen daño" y, entre otras cosas, comentó que será importante estar pendientes de los laterales, porque "se incorporan y crean superioridad. Es lo que tenemos que contrarrestar. Tienen jugadores de talento, tenemos que apretarles para robarles en campo contrario y salir rápido a la contra y esperar que salgan todas estas cosas para poder llevarnos los tres puntos", finalizó.