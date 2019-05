Ejercicio de aclimatación al medio

El Pontevedra quiere aprender de sus errores y por eso no quiere repetir la actuación que firmó la pasada jornada ante el Unión Adarve (3-0). Por ello, el cuerpo técnico está poniendo todo de su parte para pulir detalles y ayudar a la plantilla a que se adapte a las condiciones que se va a encontrar el domingo en Las Palmas, que serán muy similares a las del García de la Mata.

Para Luismi, el estado del terreno de juego fue determinante para la derrota del equipo, que no consiguió encontrarse cómodo en ningún momento. La hierba artificial va camino de convertirse (si no lo es ya) en la bestia negra del Pontevedra esta temporada, pues de los siete partidos que ha jugado sobre esta superficie solo ha ganado uno, al Rápido de Bouzas (1-3), y empatado otro, contra el Navalcarnero (1-1). Esto, unido a jugar al mediodía y contra un rival que se juega la permanencia en la categoría, ha hecho que el cuerpo técnico haya modificado el plan de entrenamientos semanal para ayudar a los futbolistas a adaptarse mejor a la situación que teóricamente se encontrarán en terreno canario.

"Hemos decidido cambiar las sesiones de entreno, venir a un sintético más parecido al que nos vamos a encontrar, también cambiamos el horario pensando en la hora a la que vamos a jugar? todo lo que podamos ayudar al futbolista para que las condiciones sean lo más parecidas a las que se va a encontrar el domingo, pues mucho mejor; a ver si así somos capaces de adaptarnos mejor", explicó Luismi al respecto. El míster granate destacó los aspectos en los que están incidiendo estos días: "Primero en la superficie. Habitualmente entrenamos en Cerponzóns que, aunque sea sintético, está en buenas condiciones y el balón rueda bien, por eso nos vamos a otro sintético que no esté tan bien, que el balón no ruede tan bien, donde el bote no sea el mismo, que tengas que hacer un control de diferente manera, el golpeo ti ene que ser distinto? Y después también el tema del calor, entrenar más tarde, más cerca de la hora a la que vamos a jugar en Las Palmas, para que el jugador no se encuentre con todas esas sensaciones de golpe, sino que durante la semana ya esté mentalizado y más adaptado a lo que se va a encontrar".

Así, el equipo se ejercitó ayer en el campo de Zacande y hoy y mañana lo hará en A Xunqueira. El plan de viaje será con salida el sábado por la mañana desde Vigo haciendo escala en Madrid. Está previsto que los jugadores realicen una ligera sesión en la tarde del sábado para estirar un poco las piernas y aclimatarse antes del encuentro del domingo a las 11.00 hora local (12.00 horas en la Península).

Luismi también ha incidido en algunos puntos que quiere mejorar con respecto al partido contra el Unión Adarve, en el que los granates abusaron un poco del juego directo, del que sacaron muy poco rendimiento. "Tenemos que intentar jugar menos en campo propio y más en el contrario y tener la paciencia de jugar el balón. Esta semana cambia totalmente, Las Palmas es un rival que quiere jugar, que no hace tanto juego directo, que elabora mucho más y a nosotros creo que nos va a favorecer", comentó el técnico. En este sentido, el míster espera que el Pontevedra sea "un equipo que no conceda. En campos así el nivel de concentración tiene que ser muy alto, mucho mayor que en otros, y también por el rival, que va a apretar y va a ser muy correoso porque está en una situación muy parecida a la que estaba el Adarve, se va a jugar muchísimo".

Churre, sancionado por acumulación de tarjetas, será la única baja segura del Pontevedra, aunque Luismi también ha dejado prácticamente descartado a Kevin, que sigue trabajando al margen del grupo por su rotura de fibras en los isquiotibiales. Además, el técnico reconoció que Adrián León, que ayer se ejercitó a parte, es seria duda. Habrá cambios, por tanto, en la línea defensiva, pero el míster apuntó que "los que han salido siempre han dado el nivel, en ese sentido no se ha notado la falta de ningún jugador".