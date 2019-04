Martín: "Pontevedra me ayudó en los momentos duros"

Emilio Martín no ocultó su satisfacción por la medalla de plata. "Los franceses han salido a ritmo de locura en el primer tramo, pero nos hemos sabido entender para atraparlos. En el último kilómetro y medio de la prueba, me he visto muy fuerte y he podido conseguir la plata, que la habría firmado con los ojos cerrados tras ver cómo ha ido la carrera", comentó el deportista español. "Parte de esta medalla es para la gente de Pontevedra, que me ha ayudado en los momentos duros que he pasado en los últimos cinco kilómetros a pie", concluyó.

Marta Pintanel, plata en sub 23, afirmó encontrarse "muy contenta después de acabar segunda, porque no me lo esperaba. Me encontrado muy fuerte en la bicicleta".