Contra la maldición del sintético

La superficie artificial no se le está dando nada bien al Pontevedra esta temporada. De los seis encuentros que ha jugado sobre hierba sintética solo ha ganado uno y empatado otro, es decir, de 18 puntos ha sumado solo 4. El conjunto granate se enfrenta mañana, por tanto, a la que posiblemente sea su mayor bestia negra: el césped artificial, con el objetivo de cambiar esta dinámica para mantener otra, la de cinco victorias consecutivas.

Para ello, Luismi reconoce que han tomado como referencia el único partido en el que han ganado sobre hierba sintética esta temporada: la visita al Rápido de Bouzas en la jornada 15. Entonces, el Pontevedra se impuso por un contundente 1-3 gracias, principalmente, a la concentración, la intensidad y adelantarse en el marcador.

"Va a ser parecido al partido del Rápido de Bouzas en el Baltasar Pujales. Campo sintético, juego directo, rechaces, segundas jugadas, balón parado? Estos aspectos cobran muchísima importancia", explicó el entrenador granate, que también se refirió a que el equipo va a tener que adaptarse a los condicionantes del choque y modificar su estilo: "Cambia, evidentemente, por el terreno de juego, las condiciones y por el rival. El nivel de concentración y la intensidad en este tipo de partidos es fundamental, tiene que ser máxima, porque hay mucho balón dividido, muchos segundos balones, mucho juego directo, muchos rechaces? Si no estás concentrado y lo suficientemente intenso te puedes meter en un problema, sabemos que a partir de ahí vamos a tener opciones de ganar el partido", afirmó.

En cuanto a los malos resultados del Pontevedra en este tipo de superficies, Luismi señaló que "tampoco hay una explicación que pueda ser coherente. Entrenamos en sintético, pero después no se te da bien. Vamos a pensar que ganamos en Bouzas, que es sintético, y vamos a ver el lado positivo", apuntó.

Partido complicado

El entrenador del Pontevedra no se fía de un Unión Adarve que se juega gran parte de la temporada en el partido de mañana. "Para ellos ya es a vida o muerte, es un partido decisivo y si no ganan prácticamente se quedan sin opciones de salvarse, matemáticamente aún no será definitivo, pero sí lo van a tener muy complicado. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, juegan en casa y su afición va a estar volcada con ellos sabiendo su necesidad de puntuar, pero vamos a pensar en que estamos en un buen momento de forma, que también necesitamos los puntos, aunque sea para un objetivo distinto, pero lo tenemos cerquita, y vamos a pelear por traernos los tres puntos de Madrid", señaló.

El técnico se mostró orgulloso por la buena racha que lleva el equipo, tras cinco victorias consecutivas, pero quiso rebajar la euforia para evitar relajaciones y sustos. "Lo difícil es mantenerlo, conforme vas ganando partidos se hace todavía más complicado alargar la racha, porque algún día tienes que perder. Estamos en un buen momento y, para un entrenador, las victorias y el juego ayudan a ver que el trabajo diario al final da sus frutos y que a lo largo de la temporada vas en una línea ascendente. Es fundamental llegar al tramo final en un buen momento de forma, y creo que ahora lo estamos", destacó Luismi, que asegura que "si hay opciones de pelear por el primer puesto, lo haremos, pero hay que ser cautos, pensar en entrar en el play off y cuando ya estemos matemáticamente entre los cuatro primeros ya veremos si nos da para poder escalar alguna posición más".