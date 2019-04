Último mes de competición de infarto

El Pontevedra comienza este domingo la recta final de la competición en el grupo I de Segunda B. A falta de un mes para que termine la liga regular, los granates están en una buena posición, pues son cuartos y, por tanto, dependen de sí mismos para acabar clasificándose para el play off de ascenso. Sin embargo, la tabla está especialmente apretada esta temporada, con hasta ocho equipos con opciones matemáticas de alcanzar la zona noble, aunque la lógica dice que la pelea estará entre seis.

Seis equipos para cuatro plazas y en un margen de solo seis puntos cuando todavía quedan doce por disputarse. Con este escenario para el último mes, las malas noticias para el Pontevedra son que, a priori, cuenta con el calendario más complicado de los aspirantes al play off y que en el entrenamiento de ayer se lesionó Kevin Presa, que será baja este fin de semana por una rotura de fibras con un pequeño hematoma en los isquiotibiales; su regreso depende de la respuesta al tratamiento que le ha recomendado el equipo médico del club.

pontevedra cf

De los cuatro partidos que le quedan al Pontevedra, tres serán fuera de casa. A este hándicap hay que sumar que dos serán contra equipos que se juegan la permanencia y los otros dos serán contra rivales directos, por lo que no habrá lugar para la relajación.

Los granates iniciarán la recta final este domingo en casa del Unión Adarve (12.00 horas) y el próximo fin de semana se desplazarán a Las Palmas (12.00 horas), dos equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla peleando por no descender. Especialmente importante será el primer duelo para el conjunto madrileño, que necesita ganar si no quiere quedarse casi sin opciones de permanencia. Otro de los condiciones de los dos partidos será el terreno de juego, ambos de césped artificial, una superficie que al Pontevedra no se le ha dado bien esta temporada: de los seis encuentros que ha jugado sobre hierba sintética solo ha ganado uno y empatado otro, es decir, de 18 puntos ha sumado solo 4.

Después de estos dos duelos, le tocan dos enfrentamientos directos: Atlético de Madrid B en Pasarón y Real Madrid Castilla a domicilio. Especialmente complicado parece el último partido si ambos equipos llegan con el play off aún en juego.

fuenlabrada

Algo más asequible parece el calendario del actual líder del grupo I, el Fuenlabrada, que de los cuatro partidos que le quedan disputará tres como local. Empezará este tramo final con dos seguidos en casa, contra el Celta B (que no se juega nada) y el Unión Adarve (que podría llegar casi sin opciones de salvación). Después visitará a la Ponferradina en el único duelo directo que tendrá en este último mes de liga regular, un choque que puede ser clave para las aspiraciones de ambos y del resto de equipos metidos en la pelea. Acabará recibiendo al Burgos, que actualmente se está jugando la salvación.

atlético de madrid b

Dos partidos fuera y dos en casa, con un enfrentamiento directo en la penúltima jornada, es el calendario que le queda al Atlético de Madrid B. El filial rojiblanco visitará este fin de semana a un Coruxo que ya no se juega nada y posteriormente recibirá a un Rápido de Bouzas que intentará apurar sus últimas opciones de permanencia. Posteriormente será el encuentro contra el Pontevedra en Pasarón, una cita marcada en rojo para ambos equipos, y acabará como local recibiendo a Las Palmas Atlético, que podría no jugarse nada o estar peleando por la permanencia.

ponferradina

Relativamente asequible es el calendario que le queda a la Ponferradina, actualmente tercera clasificada, empatada a 59 puntos con el Pontevedra. El equipo del Bierzo empezará la recta final contra dos rivales que no se juegan nada, el Internacional de Madrid (en casa) y el Celta B (fuera), aunque pueden ser enfrentamientos engañosos, pues pueden dar lugar a un exceso de relajación.

En la penúltima jornada tendrá el encuentro, a priori, más exigente, con la visita del actual líder, el Fuenlabrada, a El Toralín, y acabará la liga regular a domicilio contra un Unión Adarve que tanto podría llegar con opciones de permanencia como ya descendido.

r eal madrid Castilla

A pesar de ser quinto, el Real Madrid Castilla también depende de sí mismo para clasificarse para el play off por el enfrentamiento directo contra el Pontevedra de la última jornada de liga. Antes de este choque, que puede ser decisivo para ambos, el filial blanco intentará resolver con victoria los otros tres partidos mientras espera por el tropiezo de algún rival directo.

El primero de esos encuentros es el que parece más complicado, pues visitará a un San Sebastián de los Reyes que es octavo y que intentará apurar sus últimas opciones de meterse entre los cuatro primeros, que ya son un tanto remotas, pues está a ocho puntos del play off. Después recibirá a un Coruxo que ya no se juega nada y posteriormente visitará al Rápido de Bouzas, que podría estar todavía peleando por la salvación o ya descendido.

cultual leonesa

A solo tres puntos del play off está la Cultural Leonesa y con el calendario más asequible, a priori, pues se medirá a cuatro rivales que ya no se juegan nada. Empezará en casa del Guijuelo, que sigue siendo un campo difícil; seguirá recibiendo al colista, el Deportivo Fabril; después se medirá al San Sebastián de los Reyes en Madrid, que podría tener alguna opción de play off, pero parece poco probable, y acabará como local contra un Coruxo que ya no se juega nada.

sorpresas improbables

Guijuelo y San Sebastián de los Reyes todavía tienen opciones matemáticas de acabar entre los cuatro primeros, pero son bastante remotas, pues tendrán que recortar siete y ocho puntos, respectivamente, en las cuatro jornadas que quedan (12 en juego).

El Guijuelo recibirá a la Cultural Leonesa, visitará al Navalcarnero, jugará en casa contra el Valladolid B y acabará a domicilio contra el Internacional, mientras que el San Sebastián de los Reyes recibe este fin de semana al Real Madrid Castilla, después jugará en Salamanca ante el unionistas, en casa contra la Cultural Leonesa y acabará a domicilio contra el Navalcarnero.