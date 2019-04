Pablo Dapena "Competir contra los mejores del Mundo siempre es un estímulo"

Más de 4.000 deportistas se darán cita en Pontevedra entre este sábado y el próximo 4 de mayo para participar en el Festival Multideporte 2019, que engloba las modalidades de duatlón, aquatlón, aquabike, triatlón cross y triatlón de larga distancia. En esta última prueba Pablo Dapena defenderá el título Mundial que logró el pasado año en la localidad danesa de Fyn, pero recalca que no será fácil porque el nivel está muy alto.

El año pasado fue el de Pablo Dapena. El pontevedrés puso su nombre en el mapa internacional con su triunfo en la franquicia Challenge, una competición compuesta por diferentes triatlones de media distancia, pero sobre todo con su victoria en el Mundial de larga distancia, celebrado en la localidad danesa de Fyn. Así, Dapena será el principal rival a batir el próximo 4 de mayo, en la prueba de larga distancia del Festival Multideporte de Pontevedra, que arrancará oficialmente mañana. El triatleta analiza las sensaciones con las que llega a esta competición, así como sus objetivos y expectativas.

- ¿Cómo llega a este Mundial de Pontevedra?

- A lo largo de una temporada hago muchas pruebas de media distancia, que son de alrededor de 3 horas 45 minutos, y la larga distancia es de unas seis horas, entonces tratamos de conjugar entrenamientos casi de distancia olímpica, que son de dos horas, para coger velocidad y estimularla y no perderla, y rodajes largos. Es algo que nos ha ido bien hasta el año pasado, así que la idea es seguir con la misma dinámica y ver qué tal. Hasta ahora, de las sensaciones no me puedo quejar, tampoco soy de vender la piel del oso antes de cazarlo, hasta el día 4 de mayo no se sabe qué va a pasar. Aún quedan por pulir algunas cosas para llegar en el momento posible para competir y, sobre todo, disfrutar.

- ¿Ha cambiado algo de su dinámica habitual de entrenamientos?

- No he cambiado nada. Lo que tengo muy claro es que no me voy a jugar toda la temporada el día 4 de mayo, porque queda mucho por delante hasta octubre y no nos vamos a jugar todo a una carta, hay que pensar que hay más pruebas. Aunque a uno le hace ilusión competir en casa, hay que seguir compitiendo y llegar vivos a octubre. Todo ha ido bien, no ha habido lesiones, que es lo más importante, y ha habido continuidad en los entrenamientos.

- ¿Competir en casa es más una motivación o una presión?

- Dicen que la presión depende de cómo te la tomes, yo me la tomo bien, eso significa que estoy para disputar el título y poder competir por algo, no hay que tomárselo desde el punto de vista negativo, sino positivo, pero claro que me gustaría revalidar el título. Esta prueba tiene muchísimo nivel, solo con que esté Javi ya se genera un efecto imán y se ha congregado bastante gente de nivel mundial, pero mejor, porque competir contra los mejores siempre es un estímulo para ver dónde estás y comparar tu nivel.

- ¿Y defender título?

- A nivel deportivo, presión no tengo, pero igual a nivel mediático sí, porque muchos medios de comunicación me están llamando y tengo el móvil siempre sonando; más que presión es estrés, pero por la otra parte no tengo ninguna presión y no le tengo que demostrar nada a nadie.

- Se esperan un gran ambiente el próximo 4 de mayo, imagino.

- Esta ciudad vive por y para el triatlón, gracias a Javi se ha creado un ambiente increíble y basta con ver los vídeos del Campeonato de Europa de 2013, con toda la ciudad en la calle animando a todos los triatletas que pasaran, ya fuera el número 1 o el 45. Supongo que por orden de preferencia, animarán primero a los de Pontevedra y a los gallegos, pero siempre alientan a todos.