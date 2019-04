Los intocables de Luismi Areda

Si algo ha caracterizado a Luismi esta temporada ha sido que no había repetido once titular en las primeras 33 jornadas de liga. El entrenador del Pontevedra siempre había realizado alguna pequeña variante que convertía sus alineaciones en inéditas cada fin de semana, algunas incluso generando sorpresa, como su apuesta por Javi Pazos caído a banda derecha o la ya habitual reubicación de Berrocal como centrocampista. Pero el pasado Jueves Santo se rompió esta "tradición" y el técnico granate repitió once.

Fue contra el Rápido de Bouzas que Luismi apostó por los mismos futbolistas que habían salido de inicio contra el Coruxo: Edu Sousa, Nacho López, Churre, Adrián León, David Castro, Kevin Presa, Borja Domínguez, Pedro Vázquez, Romay, Álvaro Bustos y Javi Pazos. Incluso estuvo a punto de repetir con las sustituciones, pues en O Vao también tuvieron minutos Arruabarrena, Berrocal y Pibe, mientras que en Pasarón este último no jugó y sí lo hizo Álex González.

Repetir o no equipo titular es solo una anécdota, lo realmente importante es que parece que Luismi Areda ha dado, por fin, con los once futbolistas que más se ajustan al sistema y al estilo que busca. Además, las lesiones están respetando a la plantilla, por ahora toda disponible para el partido del domingo contra el Unión Adarve (12.00 horas); una situación casi idílica que llega en el momento más oportuno para el Pontevedra, a falta de cuatro partidos para acabar la competición en los que se jugará todas sus opciones de acabar entre los cuatro primeros clasificados.

La línea más estable sigue siendo la defensa, con Edu como único jugador que ha disputado todos los minutos, seguido de cerca por Churre, que solo salió del equipo titular por lesión. Nacho López, Adrián León y David Castro estaban entre los fijos en la primera vuelta y en la segunda lo siguen estando, siendo un valor seguro para el técnico vigués.

En el centro del campo, Kevin Presa y Romay siguen siendo piezas fundamentales para Luismi, que entre la primera y la segunda vuelta ha cambiado poco su columna vertebral. Las principales modificaciones se deben, principalmente, a los dos fichajes de invierno, Borja Domínguez y Álvaro Bustos. Su rápida integración en el grupo y su adaptación al estilo de juego del equipo ha sido clave a la hora de llevar a Berrocal y Álex González a empezar más partidos desde el banquillo que en la primera parte del campeonato, en el que eran de los hombres más utilizados por el técnico vigués.

Estabilidad

Los extremos son los puestos que más ha rotado Luismi desde el comienzo de la temporada, pero el buen momento de Álvaro Bustos y de Pedro Vázquez parece que está convenciendo al entrenador del Pontevedra.

Otro que también se ha ganado más minutos sobre el verde es Javi Pazos. Tanto él como el otro delantero centro del primer equipo, Mikel Arruabarrena, atravesaron una mala racha goleadora en las primeras jornadas de la segunda vuelta. El marinense estuvo 13 jornadas sin marcar gol, mientras que el vasco acumula ya 15. Haber roto esta dinámica contra el Coruxo hace que Javi Pazos se perfile como principal apuesta de Luismi para la punta de ataque, al contrario de lo que había sucedido en la primera vuelta, en la que el teórico titular solía ser Arruabarrena. Aún así, el tolosarra sigue siendo uno de los futbolistas más utilizados por el míster por todo lo que aporta al juego del equipo además de los goles.

Esta segunda vuelta está siendo más fructífera para Nacho Lorenzo y para Pibe. En los 15 partidos que se han disputado ya han contado con más minutos que en toda la primera parte de la liga (19 encuentros), mientras que en la situación contraria están Campillo y Álex Fernández, este último condicionado por las lesiones. Más o menos las mismas oportunidades ha tenido Rivera, aunque las ha aprovechado marcando un gol.