"El circuito es muy duro, hay que medir bien"

- ¿Quiénes considera que serán sus principales rivales?

- Sobre todo Javi Gómez Noya, sin duda, va a ser el rival a batir, y después están el neozelandés Terenzo Bozzone, el italiano Alessandro Degasperi, luego hay un par de belgas de bastante nivel, el sudafricano James Cunamma, Gustavo Rodríguez? hay una lista de entre seis y ocho personas que van a estar ahí disputándose la victoria y el podio. Creo que va a ser interesante para el público, porque habrá alternancias de posiciones durante la carrera y veremos a ver qué pasa el día 4.

- ¿Habla con Gómez Noya antes de estas competiciones?

- Hablamos porque entrenamos juntos, es lo que tiene convivir casi todos los días, entrenar, probar las distancias y medirnos. Cada uno sabe dónde está su nivel y, desde mi punto de vista, intentar estar lo más cerca posible porque eso significará un gran resultado.

- ¿Qué le parece el circuito?

- Paso todos los días por ahí, no voy a decir que no (se ríe). Es un poco técnico en la parte en la zona del Pontillón, en Verducido, pero es entretenido. Es muy duro y quien se pase un poco en la bici va a tener problemas para correr después los 30 kilómetros, va a haber que medir un poco y gestionar los esfuerzos, porque después son otras dos horas corriendo.

- ¿Tienen ventaja los locales porque lo conocen?

- Va a ser igual para todos, porque al final la gente empieza a llegar una semana o unos días antes y tiene tiempo de ver los circuitos. No tiene nada especial, no es una ratonera, entonces no creo que haya ningún problema.