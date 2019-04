Nuevo éxito del torneo de Semana Santa del CCD Sanxenxo

A lo largo del fin de semana se disputó en las instalaciones del Círculo Cultural Deportivo el VII Torneo de Semana Santa. Según comentó el director deportivo del club anfitrión, Noli Álvarez, "nos encanta este torneo porque, además de los mejores jugadores de Galicia, es motivo para encontrarse con muchos jugadores de otras partes de España que visitan Sanxenxo y juegan el torneo. Este año hemos tenido unas cifras fantásticas, ya que la competición contó con 113 inscritos y se disputaron 122 partidos".

Los campeones fueron Adrián Sánchez (en sub 8), Adrián Vallejo (en sub 10 división 3), Hugo Martínez (en sub 10 división 2), Yago Méndez (en sub 10 división 1), Roy Leiro (en benjamín), Dani Blanco (en sub 12 división 2), Claudia Moreno (en sub 12 división 1), Paula Argibay (en alevín femenino), Dani Blanco (en alevín masculino), Paula Argibay (en infantil femenino), David Paredes (en infantil masculino), Iago Solla (en sub 15), Sara Martínez (en cadete femenino), Yago Díaz (en cadete masculino), José L. Padín (en veteranos 55), Fernando Pablos (en veteranos 45) y Carlos Rodríguez (en absoluto masculino).