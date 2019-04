Segundo asalto al Boxam

La selección española de boxeo olímpico volverá a contar con el marinense Aarón González para el Torneo Internacional Boxam, que se celebrará del 14 al 19 de mayo en Castellón. El púgil marinense, que compagina su trabajo como profesor con sus compromisos deportivos y la grabación de un documental sobre su vida, espera haber aprendido de la experiencia de 2018 en este torneo para firmar un buen papel y tener continuidad en el equipo nacional.

Aarón González volverá a competir con la selección española de boxeo olímpico. El marinense ha sido convocado para participar en el Torneo Internacional Boxam, que se celebrará en Castellón del 14 al 19 de mayo. "Me hace ilusión porque hay una posibilidad de hacer algo a nivel internacional y de que cuenten conmigo para más eventos de este tipo, e incluso para un Europeo o un torneo más importante y poder hacer algo más", señaló esta semana el púgil del Team Thunder.

Será la segunda oportunidad para Aarón en este prestigioso torneo, en el que ya participó el año pasado. Entonces, en su estreno con el combinado nacional, cayó en cuartos de final contra el húngaro András Vadász, más rodado en competiciones de nivel internacional y que cuenta en su haber con un bronce europeo. "Me tocó un cruce muy complicado en primera ronda. Pagué la novatada, entré muy nervioso y después remonté el combate, me llevé el tercer asalto", explica el marinense, que considera que el sorteo de los emparejamientos es determinante para sus opciones. "Voy con la confianza de que puedo estar al nivel. Al belga que se llevó la plata el año pasado le había ganado yo tres meses antes".

Así, Aarón no descarta nada, aunque es consciente de que "es muy difícil, tengo los pies en la tierra, pero si no se sueña, no hay opciones. A mi edad y en mi condición laboral, es una opción que queda para poder hacer algo más".

El Torneo Internacional Boxam no es clasificatorio para otras competiciones, pero tal y como apunta Aarón "sí es un escaparate para que el equipo nacional cuente conmigo para más cosas". Actualmente, el boxeador titular para el peso welter está lesionado en el hombro y, mientras esté de baja, que podría ser un par de meses, el marinense quiere aprovechar las oportunidades que le brinde la selección española. "Es interesante que cuenten conmigo y poder estar ahí. Hay que estar al máximo nivel posible y siempre soñando con tener opciones a todo", afirma.

Documental

El pasado 16 de marzo comenzó la grabación del documental sobre Aarón González. Se trata de una iniciativa del periodista y realizador Carlos Prado Pampín, un proyecto audiovisual que contará la interesante vida del púgil marinense, que se sobrepuso a un grave accidente cuando tenía 10 años.

"Quieren darle varios puntos de vista: la parte deportiva, quieren relacionarlo también con mi trabajo de profesor y también con mi recuperación tras el accidente. Fue muy grave, casi pierdo las dos piernas, estuve en silla de ruedas mucho tiempo", explica Aarón. Su madre, Rosa María Diz, va a ser coprotagonista de la cinta, "va a tener un peso importante porque ella dejó de trabajar mucho tiempo para cuidarme y estar conmigo".

El documental podría estar terminado a finales de este año y Aarón confía en que sea una motivación para las personas que lo estén pasando mal, "para que se superen". Este profesor del colegio Inmaculada de Marín destaca que "el deporte siempre me lo tomé como una motivación. Con 12 años fundé mi primer equipo de fútbol sala, el Laberinto de Mogor, aunque no podía jugar, porque todavía estaba mal, y hacía un poco de entrenador. Después, como el fútbol sala es un poco agresivo para las piernas, me metí en boxeo y me ayudó mucho a mejorar mi forma física. Ya llevo más de 270 combates".