Mouriño, con el corazón dividido

Fue una pieza clave para lograr la permanencia la temporada pasada y ésta demostró su amor por el Pontevedra CF aceptando una cesión al Rápido de Bouzas para facilitar que el club usara su ficha para reforzarse en el mercado de invierno. Mañana le tocaría visitar Pasarón con el equipo vigués, pero no jugará, no solo porque está sancionado por acumulación de tarjetas, sino porque así lo decidió él mismo en el mes de enero. "A parte de que tengo cinco tarjetas, llegamos a un acuerdo, por mi propia voluntad, de no disputar ese partido", señala Adrián Mouriño, que explica que "por parte del club no hubo ningún impedimento, pero hablando bien las cosas entre todas las partes llegamos a la conclusión de que era mejor así, porque el Pontevedra va a ser mi club para el año que viene, y yo estaría entre la espada y la pared. El Bouzas se está jugando mucho y yo quiero ayudarlos y al mismo tiempo estaría jugando contra mi equipo, al que tanto cariño le tengo y que también se está jugando mucho".

No estará sobre el césped, pero sí en la grada. "Este partido tengo que ir a verlo como sea", afirma, al tiempo que añade que "desde que me fui no tuve la oportunidad de ir a Pasarón por los horarios de nuestros partidos". Mouriño está seguro de que el recibimiento será bueno. "Hay mucha gente que sé que me quiere, siempre me trataron muy bien. Estos meses que estoy fuera de Pasarón yo también echo mucho de menos a la gente, a los compañeros, al club y a la afición, pero en unos meses ya estoy de vuelta. Es mi club y volver a Pasarón, donde estuve tantos años, es la primera vez que voy a ir de visitante, es algo extrañísimo y también va a ser especial", comentó.

El mediapunta se ha adaptado muy rápido a la disciplina del Rápido de Bouzas. "El vestuario es muy bueno. Cuando llegué estaban un poquito cabizbajos por la situación en la que estaban, pero poco a poco hemos ido consiguiendo puntos, victorias y nos fuimos enganchando cada vez más a la zona de salvación y hasta ahora, que estamos a tres puntos de la zona de permanencia. Ahora la gente está más animada y ve que podemos salir de ahí. En general, todo ha ido genial y ahora estamos en un buen momento y yo estoy contento de cómo están saliendo las cosas".

Experiencia

Mouriño fue un hombre clave para el Pontevedra la temporada pasada, en la que fue uno de los líderes de la reacción en la lucha por la permanencia. Esa experiencia positiva se la traslada ahora a sus compañeros del Rápido de Bouzas, para que confíen en que la salvación es posible. "Yo soy muy optimista siempre y tenemos que pensar que le podemos ganar a cualquier equipo. Contra el Sanse nos pasó hace tres semanas, que fuimos a Madrid y vas pensando que a lo mejor un empate es bueno, y no, en esta categoría hay que salir a ganar todos los partidos, se le puede ganar a quien sea. Esa es la mentalidad que hay que tener y es la que nos está ayudando a salir de ahí".

El mediapunta señaló también que "yo creo que los dos equipos llegan al derbi en su mejor momento de la temporada, el Bouzas nunca estuvo tan bien situado en la clasificación y el Pontevedra tampoco. Llegamos ambos en una dinámica muy buena y creo que se va a ver un partido muy bonito".

El futbolista analizó qué tipo de encuentro espera: "Yo creo que el Pontevedra va a ser dominador del juego y nosotros vamos a tener que ser un equipo compacto y estar juntos, como venimos haciendo fuera de casa, que lo estamos haciendo muy bien, y tratar de aprovechar las opciones que vayamos a tener. Sabemos perfectamente que va a ser un partido complicadísimo, porque el Pontevedra tiene mucha calidad. La dinámica en la que llega el Pontevedra le está dando mucha confianza. Se está mostrando muy serio atrás, es muy difícil hacerle gol, y creo que la clave para ellos va a ser mantener la portería a cero y después aprovechar la calidad que tiene arriba".

Promoción del club

Los socios del Pontevedra podrán retirar en las oficinas del club una entrada gratuita para su misma grada para el partido de mañana contra el Rápido de Bouzas (17.00 horas). La promoción será válida hasta hoy, en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Los precios de las entradas serán de 20 euros para Tribuna, 12 para Preferencia y 10 para los fondos.